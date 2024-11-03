ЗИЛ-111: какими «космическими» технологиями был оснащен лимузин для Юрия Гагарина

14 апреля 1961 года за аэропортом Внуково следила вся мировая пресса. Сюда прибыл пассажирский лайнер Ил-18, который доставил уникального пассажира – первого человека, побывавшего в космосе. После доклада первым лицам государства Юрия Гагарина вместе с Никитой Хрущевым везли на новеньком правительственном кабриолете ЗИЛ-111В - автомобиле, который по меркам своего времени обладал какими-то просто «космическими» технологиями.
Легендарный 110-ый. /Фото: 19-21.ru.
По мере приближения 1950-х годов стало понятно, что главный правительственный автомобиль СССР ЗИС-110 устарел не только технически, но и внешне. Так, в 1948 году начались первые работы по созданию нового перспективного лимузина. Сначала появилась опытная модель ЗИС-110М с более современными формами, однако на этом проекте работа поначалу и заглохла.новой силой за правительственную машину нового поколения советские конструкторы взялись только в 1956 году. Группа конструкторов под руководством А. Н. Островцева создала автомобиль с дизайном Валентина Росткова на новом шасси. Он получил индекс ЗИС-111 «Москва». Дизайн машины был компиляцией американских разработок предыдущего поколения, а потому особого интереса не вызвал.
Новый ЗИЛ-111 и ЗИЛ-111Г. /Фото: pravda-nn.ru.
После этого руководство завода решило взяться за создание перспективного лимузина со всей серьезностью. В первую очередь требовалось обновить дизайн транспортного средства, придать ему выразительности, той самой «изюминки», которой не оказалось у первой опытной модели ЗИС-111. Так, в заводском конкурсе приняло участие несколько десятков проектов. Из них сначала было выбрано два: доработанный и практически готовый к запуску в серию вариант Валентина Росткова и принципиально новая модель с дизайном Льва Еремеева. Последний, к слову, до этого работал над ГАЗ-12 и ГАЗ-21, из которого в последствии вырастет ГАЗ-13 «Чайка». Дизайн Еремеева был признан заводской комиссией более привлекательным и перспективным, а потому предпочтение при запуске в серию решили отдать именно ему. Так, на свет появился тот самый ЗИЛ-111, который в свое время хотя бы раз видел каждый советский гражданин.
Настоящее чудо техники своего времени. /Фото: gon-museum.ru.
Что касается технической части, то здесь ЗИЛ-111 можно описать известным тезисом советских генсеков послевоенной эпохи «догнать и перегнать Америку». В целом автомобиль практически полностью соответствовал лучшим представителям американского автопрома высшего класса середины 1950-х годов. Рамное шасси, независимая пружина передних колес, рессора на задних, V-образцы 8-цилиндровый 6-литровый мотор, усиленные барабанные тормоза каскадной схемы, огромные (по меркам своего времени) панорамные стекла. Автомобиль для первых лиц государства получился стильным и производительным, чего, впрочем, и ждут от такого рода транспортных средств. Выпускалась машина в кузовах трех вариантов: лимузин, фаэтон и кабриолет.
Автомобиль был настоящим красавцем. /Фото: aiohotzgirl.com.
Что же до функционала, то по меркам своего времени ЗИЛ-111 и вовсе был машиной с «космическими» технологиями! Конечно, подавляющим большинством подобных функций современного автомобилиста не удивишь, ибо присутствуют они чаще всего в полной мере даже в бюджетных моделях. Однако, для людей 1950-х годов «фаршировка» 111-го была настоящим чудом технологии: автоматическая коробка передач (гидротрансформатор), раскладывающийся задний ряд сидений, переключатель радиостанций на дверных подлокотниках, кондиционер и даже электростеклоподъемники. Из привычных современному человеку функций в советской новинке разве что не было круиз-контроля и подогрева сидений.
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