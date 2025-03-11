Наша планета с высоты полета дрона

С нами не соскучишься!

Сила линий, простота текстур, насыщенность цвета и композиционная ясность — минимализм решительно покоряет объективы даже самых искушенных фотографов.







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Раньше площадками для минималистичной арт-съемки становились только те места, куда рука фотографа легко могла дотянуться, чтобы создать геометрические натюрморты, — например, письменные столы или стены домов.