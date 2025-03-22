Загадка Аль Наслаа: кто разделил на пополам гигантский камень с «лазерной» точностью

В Саудовской Аравии к юго-востоку от города Тамбук можно найти загадочный камень Алль Насалаа, который вызывает жаркие споры знатоков и любителей на просторах интернета уже не первый год. Специфическое расположение, наскальные рисунки, а самое главное – фактически идеально ровный развез камня на две половинки заставляет людей строить самые безумные теории по поводу происхождения данной достопримечательности.
На камнях есть рисунки. /Фото: indocropcircles.wordpress.com.
Камень Аль Наслаа с идеально ровным разрезом был просто обречен порождать многочисленные конспирологические теории и версии о том, что он является подарком от более развитых цивилизаций. Ну, тех самых цивилизаций, которые были настолько древними, что от них не осталось и следа. А еще они были настолько развитыми, что от безделья резали камни песчаник толщенным лазером с 1.5-2 кулака. А если серьезно, то адекватных версий у появления Аль Наслаа всего три. И да, «Тайное мировое правительство» проплатило эту статью, только никому не говорите (шутка).
Судя по всему это лошадь. /Фото: ftimes.ru.
Версия первая – камень является современным новоделом. Самая простая, но при этом и наиболее правдоподобная. Не то, чтобы в Саудовской Аравии совсем не было никаких достопримечательностей… Но вот с такими, которые можно было бы сходу и на туристическую открытку есть известные проблемы. Во всяком случае для людей, не интересующихся историей региона и историей ислама. Нужно ли говорить, что современные инструмент (и без всяких суперлазеров) на ура справляются не только с песчаником.
Иногда удивительные вещи создает сама природа. /Фото: megalithica.ru.
Версия вторая – камень действительно был сделан в древности для каких-то религиозных целей. Вот только использовались для этого вполне нормальные инструменты предков. Знаете, при помощи воды и лучковой пилы, а также большого количества свободных человека-часов (например, в виде рабской силы) Древние Египтяне прекрасно справлялись с выпиливанием идеально ровных блоков из гранита.
В природе встречается много загадочных людей. /Фото: akostra.livejournal.com.
Версия третья – камень появился в результате воздействия естественных процессов. В такое может быть сложно поверить, если не знаешь на какие чудеса способна природа. Так, например, в Белой пустыне Египта можно увидеть не менее загадочные каменные грибы. И появились они всего-либо благодаря воздействию ветра!
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