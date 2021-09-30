Как украсить футболку — даем вторую жизнь старым футболкам

Ну, кто из нас, милые дамы, не имеет пары-тройки новых, высококачественных, но совершенно невзрачных футболок?

Да, они удобные, ноские, но надеть их можно, разве что, дома или на даче. Уж очень они скучно выглядят.

Но не стоит спешить в магазин и покупать что-то новенькое, модное и интересное. Украсить белую футболку или любую другую однотонную всегда можно самостоятельно.

Что необходимо приготовить для работы

Ниже предлагается описание и фото идей как украсить футболку своими руками.

Для этого потребуется несколько украшений для текстиля, которые продаются в магазинах для рукоделия или в тех, где продают ткани и швейные аксессуары: бусины, бисер, тесьма, стразы, пайетки, цветные нитки, фигурки, предназначенные для пришивания или приклеивания к ткани, и многое другое.

Ну и немного смелости и фантазии в этом деле точно не помешает.

Способы украшения футболок

Способ 1

Ножницы и больше ничего. Если футболка сшита из ткани с неосыпающимися краями, смело можно создавать на ней рисунок путем вырезания. Для этого с изнаночной стороны нужно нанести рисунок, а затем аккуратно вырезать некоторые его детали.

Примерно то же самое мы делаем, когда украшаем стекла окон к Новому году, только используем для этого белую бумагу.

Способ 2

После того, как футболку наденем, голое тело будет служить фоном, на котором рисунок станет заметен.

Ножницы и кружево. Начало создания украшения такое же, как в способе 1: вырезается рисунок. Но теперь с изнаночной стороны нужно пришить кружево. С лицевой оно будет просвечивать сквозь прорезанные отверстия и создавать неповторимый рисунок.

Цвет кружева может быть контрастным по отношению к цвету футболки или, напротив, отличаться лишь на пару тонов.

Способ 3

Цветы. Цветы на ткани можно создать разными способами: нарисовать в технике батик, вышить мулине, бисером, бусами или атласными лентами, выполнить тканевую аппликацию. Для аппликации лучше брать несыпучие ткани, например, фатин или фетр.

Фатин – это воздушная ткань. Для получения цветка мака нужно вырезать из нее несколько кругов разного диаметра, положить их один на другой по способу пирамидки и скрепить в середине степлером или декоративной булавкой с головкой в виде пчелки или божьей коровки.

Отдельные детали цветков могут быть подчеркнуты все тем же бисером или бусинами. Этот творческий процесс придется по душе не только взрослым, но и деткам.

Способ 4

Бусины и стразы. Они помогут украсить футболку своими руками дешево и сердито. Украшения можно расположить на ткани хаотично или в определенном порядке. Можно в верхней части футболки пришивать бусины и бисер более часто, а к низу увеличивать расстояние между ними.

Вместо бусин можно брать готовые стразы, которые не пришиваются, а приклеиваются посредством утюга.

Способ 5

Рисование на ткани. Существуют специальные краски для рисования на тканях, которые не смываются после стирки. Не рекомендуется разрисовывать ими всю поверхность футболки. Лучше сделать это на небольшом участке, особенно начинающему художнику.

Во-первых, нужно набить руку, чтобы выполнять более масштабный рисунок. Во-вторых, на небольшом участке рисовать быстрее. Рисовать надо так же, как на бумаге: сначала контуры рисунка простым карандашом или мылом, затем раскрашивание красками.

Детские футболки можно украшать сюжетными картинками или кадрами из мультфильмов, если есть способности к рисованию. Ну а для взрослых подойдут и абстрактные изображения или орнаменты.

Способ 6

Краски и трафарет. Все практически также, как в предыдущем способе, только рисунок не придется выполнять самостоятельно. Возьмем понравившийся трафарет и нанесем краску.

Можно сделать градиентные переходы от одного оттенка к другому или взять лишь монохромные цвета: серый, черный, белый. При желании можно собственноручно изготовить трафарет нужного размера.

Способ 7

Бантики. С их помощью можно превратить простую футболку в произведение искусства. Речь не идет о бантиках, приготовленных заранее из другой ткани. Достаточно сделать на спинке футболки несколько параллельных разрезов на расстоянии 10-15 см и перехватить их посередине нитками как у банта.

Получатся ромбовидные отверстия, которые выглядят очень эффектно.

Можно поэкспериментировать с разрезами и бантами и создать другой орнамент с их помощью. Для перехватывания бантов можно использовать контрастную ткань.

Способ 8

Цепочки. Всевозможные декоративные цепочки продают в отделах бижутерии. Подойдет и тесьма в виде цепочек как на эполетах. Их можно пришить в виде колье под горловиной футболки или перекрыть ими глубокий вырез на спине, нашить их на рукав от плеча, выполнить рисунок спереди.

Фантазия тут безгранична. Важно только не комбинировать цепи с другими аксессуарами, так как они хорошо смотрятся в качестве самостоятельного декора.

Способ 9

Вязание крючком. В качестве ниток подойдет известный «ирис». Они легкие и тонкие и прекрасно подойдут для вывязывания цветка или спиралей.

Такое украшение не должно быть слишком объемным, чтобы футболка не потеряла форму.

Способ 10

Цветок из оборки. Если взять вторую такую же футболку, разрезать ее на одинаковые полосы и сделать из них оборку, а затем эту оборку пришить по кругу, начиная от середины и двигаясь по спирали, получится очень красивый цветок в полфутболки.

Он будет напоминать жабо, но его необязательно размещать по центру. Не менее эффектно он будет смотреться, располагаясь асимметрично на одном плече.

Итак, мы предложили лишь несколько способов, как можно украсить футболку. И любой из них способен сотворить с простым изделием настоящее чудо. Главное – приложить чуточку старания и дат волю фантазии.

Фото способов как украсить футболку

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