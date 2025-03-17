Изобретения от лукавого

Всеобщая истерия по поводу угрозы сатанизма не ограничилась одними лишь 1980-ми годами в США. Если углубиться в историю, почти любые предметы или явления, непонятные людям, поначалу объявлялись происками дьявола. Музыкальные инструменты, вилки, телефоны и даже футбол — Сатане приписывали многие изобретения.

Вилки

Музыкальные инструменты

Смурфики

Игра Dungeons and Dragons

Знак пацифистов

Крест

Телефон

Футбол

«Дисней»

Наука