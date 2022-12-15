7 важных тем для сексуального воспитания подростков

Согласно исследованиям, подростки начинают заниматься сексом в среднем в 17 лет. К этому возрасту у них накапливается куча информации, часть из которой приносит скорее вред, чем пользу. Сексолог Катя Кацман разбирает самые частые заблуждения о сексе, распространенные среди подростков, и рассказывает родителям, как подстраховать ребенка от возможных проблем – как минимум научить говорить «нет» и понимать свои желания.
Мастурбация
Мастурбацией дети занимаются с совсем-совсем юного возраста, просто в детстве это идёт вне эротического контекста. В три года это просто знакомство с собой, интерес к своим интимным органам, способ успокоиться, снять напряжение, и это не выглядит, как мастурбация у взрослых людей.
У подростков это происходит уже по-другому. Мастурбация – это процесс очень естественный. И даже очень необходимый и с точки зрения физиологии и здоровья, и с точки зрения удовольствия, понимания своих желаний, знакомства со своим телом.
Если вы случайно зашли в комнату подростка и застали его за этим занятием, закройте дверь с обратной стороны перво-наперво. Дайте ребёнку прийти в себя, он в шоке. Сами успокойтесь. А потом можно поговорить: «Я понимаю, ты уже взрослый. Я теперь не захожу в твою комнату без стука, ты в мою не заходишь без стука. Мы создаём приватную территорию друг друга и уважаем ее». Но никаких инструкций, что и как именно делать, родители, конечно, давать не должны.
Если это забирает всё свободное время подростка, если мы видим, что ребёнок всё время закрыт у себя в комнате, и мы предполагаем, что он там всё время мастурбирует – это не очень хорошо. А если это идёт ещё с каким-то видеорядом, то со временем граница возбуждения будет постоянно расти, то есть постоянно нужно будет добавлять еще либо партнёров, либо элементы какие-то более жесткие. Подросток постоянно будет искать какие-то дополнительные стимулы через порно.
Порно
Сейчас я на приемах вижу людей, которые росли в период, когда уже был интернет и было доступно порно, которым сегодня тяжело вступать в секс, так сказать, полноценный. Потому что вырабатывается определенная привычка и потом адаптировать этот секс с партнёром очень тяжело.
Мы должны поговорить с подростком о том, что происходит в порно, что это не соответствует действительности в большинстве случаев, и о том, что мастурбация, всё-таки, должна быть очень близка к тому, что потом можно воспроизвести в сексе с партнёром. Мы должны понимать, что привычки мастурбировать определённым способом могут повлиять в дальнейшем на сексуальную жизнь.
Не обязательно с девочкой должна говорить мама, а с мальчиком – папа. Должен говорить тот родитель, который может говорить, называть вещи своими именами, который с ребёнком имеет доверительные отношения. То есть возможно родитель и может говорить откровенно, но если у него с ребёнком нет доверительных отношений, то, наверное, будет сложно построить такой разговор.
Но тут важен возраст. С детьми раннего пубертата (10-11 лет) нужен один разговор, а с более зрелыми подростками (15-17 лет), когда они уже ближе к тому, чтобы начать что-то пробовать и экспериментировать, – другой.
Подростковые мифы о сексе
Подростки, к примеру, думают, что с первого раза нельзя забеременеть. Они очень часто так думают, это я слышу от них постоянно. Еще некоторые девочки, чтобы сохранить девственность, выбирают альтернативные способы, ну там оральный или анальный секс, при этом они говорят: «Но я же забеременеть таким образом не могу, зачем предохраняться?». А про венерические болезни в этот момент и не думают.
К оральному сексу у подростков отношение вообще, скажем так, очень легкое. Многие даже не воспринимают это как секс, как какой-то интимный акт.
Согласие
Согласие – ключевой момент в сексе. Мы должны очень чётко научить этому своих девочек и мальчиков. Мы должны обязательно им объяснить, что в сексуальные отношения вступают только по согласию, только по желанию, что нельзя никем манипулировать, уговаривать, нельзя подталкивать, нельзя давить на партнёра или партнёршу, и в тот же момент нельзя поддаваться этим уговорам. Очень важно своих детей научить говорить «нет», если им что-то не нравится, некомфортно. На фразу «если ты меня любишь, мы займёмся сексом» или «я тебя брошу, если ты мне не дашь», чтобы и парень, и девушка могли ответить, «если ты меня любишь, ты не будешь меня заставлять заниматься тем, к чему я сейчас не готова» или «не готов». То есть подростки должны научиться прислушиваться к своим желаниям и говорить «нет», если они этого не хотят.
Подростки очень часто сталкиваются с такими ситуациями, когда «нет» сказать неудобно. К примеру, все на вечеринке попробовали экстази и к нему тоже пристают, типа давай и ты тоже. Надо, чтобы у ребёнка было достаточно мужества и уверенности отказать и не чувствовать себя белой вороной при этом.
Мы должны с раннего возраста растить детей, которые будут уверены в себе. Которые будут знать, что у них есть тыл. Детям, которые уверены в себе, гораздо проще отказаться, если они чего-то не хотят. Им проще слушать себя и понимать свои желания и не поддаваться манипуляциям, угрозам или шантажу. Даже если все это исходит от любимого партнёра или партнёрши.
Парни часто считают, что если девушка провокативно себя ведет, сама села в машину, сама выпила, сама пошла к нему, то это значит, что она согласна и на секс. А это вообще ничего не значит.
И тут мы должны учить две стороны: и мальчиков, и девочек. Что в какой бы ситуации вы ни находились, если твой партнер или партнерша тебе говорит «нет, стоп, я дальше не хочу», то вы останавливаетесь. И подросток должен понимать, что даже если ему что-то обещали, даже если партнер согласился, что сегодня будет секс, и даже если они начали им заниматься, но если говорится «нет» – надо остановиться. Неважно, по какой причине – некомфортно, больно, неприятно, просто не захотел – это вторично. Надо, чтобы была уверенность сказать «стоп» и чтобы второй мог это принять. Мы должны учить наших детей и способности сказать «нет», и способности принять это «нет». А пьяный или непьяный – не имеет значения.
Алкоголь
Алкоголь для подростков – это один из атрибутов взрослой жизни, то, что хочется попробовать. Поэтому мы обязательно должны научить детей, как бы это странно ни звучало, безопасному употреблению алкоголя. То есть надо объяснить какие-то базовые вещи: нельзя пить на голодный желудок, нельзя оставлять свой напиток или бокал, не важно алкогольный или безалкогольный, без присмотра. То есть когда ты находишься в незнакомой компании, ты не оставляешь свой напиток нигде и никогда. А если оставил, то из этого стакана не пьешь.
Начало сексуальных отношений
Тут, конечно, очень сложно. Вот это такая сложная грань, потому что подросток в 15 лет может сказать: «Мы любим друг друга, у нас все серьезно. Мы понимаем степень ответственности и безопасности. Мы готовы». И вы не сможете ничего здесь сделать. Еще вы можете поговорить про отношения, про то, насколько важно уважать друг друга. Но если они для себя это решили, мы, как родители, наверное, не можем это остановить.
У вас есть выбор. Можно предоставить им условия, может быть, даже купить полотенце дополнительное для друга или подруги вашего ребенка. Мы, к сожалению, не остановим эти отношения, если они хотят, они найдут возможность, где это сделать. Только это будет или где-то в подъезде, или в парке, или у друзей в квартире, пока родителей нет.
Глупо делать вид, что вы ничего не знаете. Поговорите со своим ребенком на тему безопасности и осознанности. Как они предохраняются, насколько они понимают, что такое безопасный секс, все ли происходит по согласию. Можно обсудить вопрос «где и когда». Если вам, как родителю, некомфортно, когда это происходит, пока вы дома, можно договориться, что они будут приходить, когда вас нет. Ну или, наоборот, скажите, что они могут спокойно приходить в любое время. Лучше проговорить все это.
Секс и любовь
Наше информационное пространство пронизано сексом вне отношений. То есть наши дети все равно в какой-то момент придут к тому, что будут отделять секс и любовь, эти два понятия не всегда будут в их жизни совмещаться. Но все же родители обязательно должны говорить не только про секс, но и про любовь, про отношения. Ну, может, не обязательно сразу про большую любовь раз и на всю жизнь, мы же и сами не верим, что подростковая любовь будет первой и единственной. Но лучше, конечно, чтобы секс, особенно в таком юном возрасте, был связан с какими-то отношениями. И, конечно, уважение к партнеру – это обязательное условие в таких отношениях.
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