Три дня из жизни одного из лучших лыжников планеты, которые приведут вас в восторг!

Хотите хоть на миг увидеть мир глазами одного из лучших лыжников планеты? Уникальный спортсмен Кандид Товекс, который не придерживается проложенных туристических трасс, а выбирает самые неожиданные и опасные маршруты, сегодня подарит вам такую возможность! Смотреть до конца, превозмогая тошноту и головокружение!









День 3

День 2

День 1