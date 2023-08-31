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Три дня из жизни одного из лучших лыжников планеты, которые приведут вас в восторг!

Хотите хоть на миг увидеть мир глазами одного из лучших лыжников планеты? Уникальный спортсмен Кандид Товекс, который не придерживается проложенных туристических трасс, а выбирает самые неожиданные и опасные маршруты, сегодня подарит вам такую возможность! Смотреть до конца, превозмогая тошноту и головокружение!

Три дня из жизни одного из лучших лыжников планеты, которые приведут вас в восторг!

День 3


Опубликовано: 23 февраля 2016 года.

Самое свежее и пожалуй самое безбашенное видео Товекса. Тот самый момент, когда ощущение, что тебя уже ничем не удивить, оказывается ошибочным.


День 2


Опубликовано: 15 января 2015 года

На своей «домашней» горе горнолыжного курорта Валь-Торанс Кандид Товекс совершает невероятные прыжки, пролетает над подъемником, пугает посетителей кафе и запрыгивает в кабину гондолы.

Более 18 миллионов просмотров всего за год!


День 1


Опубликовано: 14 мая 2013 года

Первая серия про знаменитого психа. Несмотря на большой успех, Кандидит – самый загадочный из мировых звезд лыжного спорта.

Более 3.5 миллионов просмотров!



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