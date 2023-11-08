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Как ухаживать за геранью зимой

Герань — довольно популярное комнатное растение, которое при правильном уходе будет радовать своей красотой и продолжительным цветением.
В зимний период времени, когда наблюдается недостаточное количество солнечного света, герань нуждается в особом уходе. Сейчас важно дать растению питательные вещества, которые помогут обеспечить активный рост зеленой массы и сделают корни более здоровыми и крепкими.
Однако не спешите покупать дорогие химические удобрения, которые не всегда дают желаемый результат. Для помощи растению зимой достаточно использовать натуральные органические удобрения, которые легко приготовить в домашних условиях.

Для первого удобрения необходимо:

тёплая вода — 1 л;

крахмал — 1 ч.л;

сахар — 1 ч.л;

кефир — 1 ст.л.

Поместите все ингредиенты в теплую воду и тщательно перемешайте.



Важно использовать именно теплую воду, так как это обеспечит лучшую впитываемость питательных веществ корневой системой растения.
Крахмал — необходимый компонент данного удобрения так как в нем содержатся питательные вещества, которые улучшают иммунитет растения и делают почву более плодородной. В зависимости от состояния растения первое удобрение следует использовать 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц.



Для второго удобрения необходимо:

тёплая вода — 1 л;

молотая куркума — 1 ч.л;

мед натуральный — 1 ч.л.

Для приготовления ещё одной питательной смеси для герани понадобится молотая куркума. Помимо того, что в курукуме содержится большое количество питательных веществ, в ней есть вещества, которые способны защитить растения от болезней и вредителей.



Обратите внимание: Для приготовления удобрения необходимо использовать натуральный мед, так как только в качественном продукте содержится большое количество аминокислот, которые помогут растению лучше усваивать питательные вещества из органических удобрений.



В зимний период времени это удобрение следует использовать 1 раз в 2 недели.



Обратите внимание! Прежде чем использовать новое органические удобрение для полива растения, необходимо дать грунту хорошо просохнуть.
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