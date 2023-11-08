Как ухаживать за геранью зимой

Герань — довольно популярное комнатное растение, которое при правильном уходе будет радовать своей красотой и продолжительным цветением.

В зимний период времени, когда наблюдается недостаточное количество солнечного света, герань нуждается в особом уходе. Сейчас важно дать растению питательные вещества, которые помогут обеспечить активный рост зеленой массы и сделают корни более здоровыми и крепкими.

Однако не спешите покупать дорогие химические удобрения, которые не всегда дают желаемый результат. Для помощи растению зимой достаточно использовать натуральные органические удобрения, которые легко приготовить в домашних условиях.



Для первого удобрения необходимо:



тёплая вода — 1 л;



крахмал — 1 ч.л;



сахар — 1 ч.л;



кефир — 1 ст.л.



Поместите все ингредиенты в теплую воду и тщательно перемешайте.







Важно использовать именно теплую воду, так как это обеспечит лучшую впитываемость питательных веществ корневой системой растения.

Крахмал — необходимый компонент данного удобрения так как в нем содержатся питательные вещества, которые улучшают иммунитет растения и делают почву более плодородной. В зависимости от состояния растения первое удобрение следует использовать 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц.







Для второго удобрения необходимо:



тёплая вода — 1 л;



молотая куркума — 1 ч.л;



мед натуральный — 1 ч.л.



Для приготовления ещё одной питательной смеси для герани понадобится молотая куркума. Помимо того, что в курукуме содержится большое количество питательных веществ, в ней есть вещества, которые способны защитить растения от болезней и вредителей.







Обратите внимание: Для приготовления удобрения необходимо использовать натуральный мед, так как только в качественном продукте содержится большое количество аминокислот, которые помогут растению лучше усваивать питательные вещества из органических удобрений.







В зимний период времени это удобрение следует использовать 1 раз в 2 недели.







Обратите внимание! Прежде чем использовать новое органические удобрение для полива растения, необходимо дать грунту хорошо просохнуть.

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