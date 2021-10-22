5 советов об уходе за кожаным салоном: как избежать трещин и выгорания материала

1. Постоянный уход

Кожаный салон в новом автомобили выглядит презентабельно и дорого. | Фото: blogspot.com

2. Защита от солнца

В летние дни температура в салоне может достигать просто сумасшедших показателей. | Фото: tinypic.com

3. Перепад температур

После стоянки под палящим солнцем лучше сразу не включать кондиционер на всю. | Фото: latinalista.com

4. Правильный и регулярный уход

Желательно хотя бы раз в месяц обрабатывать кожу специальными средствами по уходу. | Фото: carpedia.club

5. Дорогие средства по уходу - можно и без них

Отличного ухода за кожей можно добиться и без специальных средств. | Фото: a.d-cd.net