5 советов об уходе за кожаным салоном: как избежать трещин и выгорания материала

Принято считать, что кожаный салон менее прихотлив и более вынослив, чем классический тканевый. Тем не менее, чтобы кожа сохраняла первозданный вид как можно дольше, за ней необходим определенный уход. О том, как правильно ухаживать за кожаным салоном – читайте далее.
1. Постоянный уход
Кожаный салон в новом автомобили выглядит презентабельно и дорого. | Фото: blogspot.com
Кожаный салон в новом автомобиле выглядит презентабельно и дорого. И часто владельцы не уделяют его уходу особого внимания до тех пор, пока он не начнет портиться. И только после этого начинают стараться восстановить его первозданный вид. В этом состоит первая ошибка владельцев. Ведь намного легче поддерживать внешний вид кожи, чем пытаться его восстановить – все равно не получится.
2. Защита от солнца
В летние дни температура в салоне может достигать просто сумасшедших показателей. | Фото: tinypic.com
Кожа очень требовательна к температуре. В летние дни ее уровень в салоне может достигать просто сумасшедших показателей. Из-за этого кожа пересыхает, что приводит к трещинам. Также, при воздействии прямых солнечных лучей, кожа выгорает и теряет свой цвет. Чтобы этого не происходило, в летние дни, оставляя машину на парковке, необходимо закрывать стекла специальными шторками. Это не позволит солнечным лучам попадать в салон и разогревать его до высоких температур.
3. Перепад температур
После стоянки под палящим солнцем лучше сразу не включать кондиционер на всю. | Фото: latinalista.com
Кожа не переносит перепады температур. Поэтому таких действий, как включение кондиционера на полный обдув сразу после долгой стоянки автомобиля на жаре лучше избежать. Вместо этого лучше остудить салон при помощи открытого окна и только потом включать кондиционер. При сильном морозе также не стоит сразу сильно повышать температуру в салоне. Лучше делать это постепенно.
4. Правильный и регулярный уход
Желательно хотя бы раз в месяц обрабатывать кожу специальными средствами по уходу. | Фото: carpedia.club
Ухаживать за кожей нужно регулярно. Необходимо следить за ее чистотой. Желательно раз в месяц обрабатывать сиденья специальными средствами по уходу. Их можно найти в любом автомагазине. Важно наносить средство не на материал, а на тряпку. Важно следить за тем, чтобы не образовывалось излишка средства на коже – это может привести к появлению пятен. Перед обработкой необходимо протереть поверхность влажной ветошью и дать ей высохнуть.
5. Дорогие средства по уходу - можно и без них
Отличного ухода за кожей можно добиться и без специальных средств. | Фото: a.d-cd.net
Специалисты сайта Novate.ru считают, что отличного ухода за кожей можно добиться и без специальных средств. В этом поможет простое касторовое масло и ветошь. После нанесения масла на салфетку, необходимо втереть его на поверхность кожи и подождать некоторое время, пока масло впитается. Вот и весь секрет. Касторовое масло ничем не хуже в плане ухода за кожей, чем специализированные средства, а стоит гораздо дешевле.
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