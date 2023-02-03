12 любопытных фактов о загадках Стоунхенджа

1. Это был проект длительностью 1500 лет
Пока ученые не знают на 100%, кто, когда и зачем построил Стоунхендж, но что про него известно точно, так это возраст постройки. Оказалось, что появился он не в один день и даже не за 100 лет. Например, самые старинные элементы датированы 3000 годом до н. э., массивным камням где-то 2500 лет, а самые «молодые» элементы конструкции появились в 1500 г. до н. э.
2. Некоторые элементы Стоунхенджа брали за 250 километров
Древние «строители» этого сооружения не использовали местные материалы — во всяком случае, не во всем. Например, некоторые из самых маленьких камней памятника привезли с территорий, находящихся от него за 250 километров. Впечатляющее достижение, если учесть, что их вес составляет порядка четырех тонн. Собственно, ученые достоверно не знают, как их смогли переместить так далеко и потому многие уверены, что камни все же использовались сугубо местные.
3. Изначально Стоунхендж был кладбищем
Его точное назначение неизвестно, но с самого начала, еще до появления больших камней, Стоунхендж был кладбищем, на котором покоились несколько десятков людей эпохи неолита. Точнее, их останки после кремации — об этом красноречиво говорят соответствующие отверстия и находки в земле рядом.
4. И не все на нем похороненные были кремированы
Впрочем, хотя большая часть останков людей, найденных на месте Стоунхенджа — это пепел, есть и исключения. Например, еще в 1923 году там было найдено захоронение мужчины без головы, датированное VII в. до н. э. Ученые решили, что это был казненный преступник, однако, судя по месту захоронения — или очень знатный, или жрец или и то, и другое вместе.
5. Слухи о предназначении Стоунхенджа — самые разные
Поскольку никто точно не знает, кто и для чего воздвиг Стоунхендж, вокруг его предназначения витают самые разные слухи. Самые безобидные теории гласят о том, что это бывший храм друидов или место коронации. Другие — что это древняя обсерватория и даже сооружение, построенное инопланетянами, которые прилетали на Землю тысячелетия тому назад.
Самая распространенная и «общепринятая» теория гласит, что это доисторический храм, построенный в соответствии с определенными движениями солнца.
6. Первое письменное упоминание Стоунхенджа появилось в XII веке
Несмотря на то, что Стоунхендж в «законченном» веке существовал уже 3,5 тыс. лет назад, в письменных источниках впервые он упомянут лишь в XII веке. Удивительно, но даже тогда неизвестный хронист восторгался и размером сооружения и сетовал на то, что никто не знает его предназначения. В этом отношении наука не продвинулась за 800 лет ни на шаг.
7. В Средние века люди верили в то, что Стоунхендж создал Мерлин
Впрочем, по крайней мере, за минувшие 800 лет люди отказались от идеи и веры в то, что Стоунхендж создал волшебник Мерлин. А ведь в средневековой Англии это была самая популярная идея. С другой стороны — так ли от нее далеко отстоит вера в инопланетных строителей?
8. «Новые» друиды начали использовать Стоунхендж в начале XX века
Друиды и сегодня регулярно собираются у Стоунхенджа для проведения церемоний, а впервые это произошло в 1905 году, когда группа из 700 человек, объединенная в Древний Орден Друидов провела яркую и красочную церемонию с применением старинных роб, накладных бород и большого количества алкоголя. Британская пресса не пожалела красок для описания этого зрелища.
9. Чарльз Дарвин изучал дождевых червей Стоунхенджа
Во второй половине своего жизни Чарльз Дарвин немало внимания уделил дождевым червям, пытаясь доказать их огромную роль в природе. И для своих наблюдений он избрал червей Стоунхенджа, проведя настоящие раскопки в окрестностях «постройки». Попутно он сделал несколько открытий археологического характера, что делает Дарвина первым «полевым» археологом, изучавшим Стоунхендж.
10. Раньше на камни Стоунхенджа можно было залезать
До 1977 года не существовало запрета на «покорение» камней Стоунхенджа посетителями. А до начала XX века — не было запрета и на то, чтобы забирать себе по камушку на память. Если бы не эти запреты, к 2015 году от древнего памятника бы точно ничего не осталось.
11. Стоунхендж образовывал полный круг
Ученые до хрипоты спорили о том, был ли Стоунхендж полным кругом или нет, пока все на свои места не расставила засуха 2014 года. Она «высветила» странные круги на земле, которые идеально походили на места, где раньше стояли другие камни Стоунхенджа. Массивные глыбы в свое время навсегда изменили характер почвы и в ходе небывалой засухи это стало хорошо видно.
12. В этом году — 100 лет, как Стоунхендж стоит на государственной земле
До 1915 года Стоунхендж стоял на частной земле и стал государственным только благодаря любезности Сесиля Чабба, который выкупил участок в ходе аукциона, на котором распродавалось имущество последнего представителя семьи Антробасов, владевших землями Стоунхенджа. Точнее, участок он выкупил еще в 1910 году, а подарил — в 1915, причем обязательным условием дара было обеспечение свободного доступа всех желающих к памятнику. Позже, в том числе и за этот поступок, британская корона пожаловала ему рыцарское звание.
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