Аккаунт этой 25-летней девушки в Instagram огромными темпами набирает популярность, граничащую с одержимостью. Имени ее никто не знает, автор настаивает на анонимности, а ее тело всячески вдохновляет ее последователей.
Перед тем как выкладывать фотографии, из-за цензуры девушке иногда приходится обрабатывать с помощью фотошопа свои прекрасные и чувственные позы.
Любительница йоги рассказала, что она хотела бы вдохновлять людей, чтобы они понимали красоту своего тела и принимали его таким, какое оно есть.
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Сексуальная йога в фотографиях
Аккаунт этой 25-летней девушки в Instagram огромными темпами набирает популярность, граничащую с одержимостью. Имени ее никто не знает, автор настаивает на анонимности, а ее тело всячески вдохновляет ее последователей.
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