Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alexr
    Выбирайте продукцию из полипропилена с маркировкой «5» и «РР» - там нет бисфенола А, а против бактерий - мойте спирто...Две причины, по к...
  • Александр Киевская Русь
    С отвращением вспоминаю советский досуг   с 60-х до конца 80-х.  В ресторанах  хронически не было свободных мест, но ...Уникальные фотогр...
  • юлия кислер (Кислер)
    бедняга Вова!Трагическая судьб...

Сексуальная йога в фотографиях

Аккаунт этой 25-летней девушки в Instagram огромными темпами набирает популярность, граничащую с одержимостью. Имени ее никто не знает, автор настаивает на анонимности, а ее тело всячески вдохновляет ее последователей.

Сексуальная йога в фотографиях

Перед тем как выкладывать фотографии, из-за цензуры девушке иногда приходится обрабатывать с помощью фотошопа свои прекрасные и чувственные позы.

Любительница йоги рассказала, что она хотела бы вдохновлять людей, чтобы они понимали красоту своего тела и принимали его таким, какое оно есть.

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

Сексуальная йога в фотографиях

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх