10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Что может быть дороже для малыша, чем мама и папа… Но жизнь, к сожалению, бывает жестокой, и волею судеб дети нередко оказываются одни-одинёшеньки на всём белом свете. Мы собрали для наших читателей фильмы, главных героев которых постигла вот такая непростая судьба. Одни кино истории заставляют улыбнуться, другие – уронить слезу, но все они невероятно интересны!









«Малыш»

«Бумажная луна»

«Сын»

«Звери дикого Юга»

«Замри, умри, воскресни»

«Сказка странствий»

«Пейзаж в тумане»

«Возвращение»

«Мелодия для шарманки»

«Алиса в городах»