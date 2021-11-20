10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Что может быть дороже для малыша, чем мама и папа… Но жизнь, к сожалению, бывает жестокой, и волею судеб дети нередко оказываются одни-одинёшеньки на всём белом свете. Мы собрали для наших читателей фильмы, главных героев которых постигла вот такая непростая судьба. Одни кино истории заставляют улыбнуться, другие – уронить слезу, но все они невероятно интересны!
«Малыш»
Это первый полный метр гения кинематографа, его искреннее признание в любви к человеку вообще и детям в частности. По сюжету бедный стекольщик находит на улице брошенного мальца, которого побоялась оставить себе мать. А он рискнул его воспитать и сделать добрым человеком. Если вы хотите увидеть, как неопытные мужчины кормят маленьких детей, то лучше сразу приготовьте валидол. И берегите ваши стекла.
«Бумажная луна»
Дети определенно не ассоциируются у нас с сигаретой в зубах и взрослым мошенничеством. Однако, поди ж ты, маленькая героиня этого фильма для того, чтобы остаться с понравившимся ей человеком, готова даже втюхивать библии всем первым встречным. У нее определенно есть талант и деловая хватка. Возможно, она где-то умнее своего незадачливого спутника, и ей уж точно не откажешь в обаянии. Самая юная обладательница Оскара в истории!
«Сын»
У хозяина столярной мастерской не все складывается в жизни. Несколько лет назад погиб его ребенок, от него ушла жена, и сейчас он занят только делом: вместе с непутевыми детьми, бывшими заключенными, производит мебельные изделия. Однако, в его размеренную точно по линейке жизнь врывается случай. Среди этих детей ему попадается малолетний сирота, которого он, оказывается, знает. Всё дело в том, что этот парнишка когда-то убил его сына… И сейчас он вышел из тюрьмы. Что это как не судьба?
«Звери дикого Юга»
Эта картина не совсем про беспризорников, поскольку у маленькой девочки есть отец. Однако, он предчувствует, что умирает. И стремится передать своей дочке все знания, которые у него только есть. А заодно подарить надежду на возвращение матери… Конечно, у девочки пойдет кругом голова и разыграется фантазия. Тем более, что живет она в нищете. Но маленьким детям подвластна и магия, весь мир они могут раскрасить в праздничные цвета, приручить чудовищ и заставить зрителя увидеть радугу!
«Замри, умри, воскресни»
Одна из немногих русских картин – обладательниц Золотой Пальмовой ветви. Беспризорники живут в Богом забытом городишке, где криминал и трудовые будни его обитателей слиты воедино. Но они не знают другой жизни и поэтому принимают всё как есть. Грязь на экране и черные сердца бандитов еще не запачкали их детские сердца, пока что они совершают только шалости. Однако, порочное общество методично делает свою работу…
«Сказка странствий»
По сюжету, сирот – сестру и брата разлучают разбойники, поскольку на маленьком мальчике можно неплохо заработать. Но сестра не сдается и с помощью отчаянного гения, гуманиста и философа в исполнении Андрея Миронова стремится любым способом его найти. Однако, похоже, что для этого могут понадобиться крылья… Но разве это преграда для детской любви? Вера в человека поможет и герою философа свою правду найти: что нет ничего важнее, чем одна детская слеза.
«Пейзаж в тумане»
Вот и здесь, детская пара сестры и брата отправляются в путешествие. Нет, их не разлучают, они просто ищут своего отца. И отчаянно взрослеют. Далекий отец – как символ жизненного роста, того, что неизбежно должно произойти. И так же родная сестра для маленького мальчика, которую он обожает – но рано или поздно она может уйти… Так и жизнь: нас в детстве согревает, но потом вынуждает от этого тепла отойти.
«Возвращение»
Так как же взрослеют дети без отца? Постепенно, трудно, медленно. И только его появление в один момент всё ускоряет. Теперь парнишкам многое за пару дней предстоит пройти. Наверстать, научиться, справиться. И стать почти что взрослыми людьми. Сломать немного гордость, детский страх преодолеть, узнать, что такое жесткость. Так что же лучше: быть вместе с ним или жить, как и прежде, без отца?
«Мелодия для шарманки»
Болезненный фильм не для каждого. Почти документальная съемка тяжелой и циничной жизни сирот-беспризорников. Которым никто даже не пытается на помощь прийти. А если и хочет, то делает это как-то по-идиотски. Как и героев предыдущих фильмов, эту пару ребятишек преследует мираж отца. И они отчаянно отправляются на его поиски. И происходит это в самый канун Рождества, когда по идее исполняются мечты. Если бы это было только возможно. Режиссер сняла фильм на злобу дня: ее непрофессиональные актеры далеко не так красивы, как смазливые экранные герои. Ее заинтересовала нашей жизни обратная сторона…
«Алиса в городах»
Одинокий путешественник-фотограф и не думал заводить себе компанию: ну взглянул случайно женщине в глаза, ну понравилась. А та и ушла. Вот только перед этим ребенка на память о себе оставила: маленькую девочку с запиской, которую нужно доставить куда-то туда. И делать нечего, придется свое одиночество теперь разделить – не оставлять же, в самом деле, ее на произвол судьбы. А может в его жизни от этого что-то изменится…
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