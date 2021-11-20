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  • Murad Saparov
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10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Что может быть дороже для малыша, чем мама и папа… Но жизнь, к сожалению, бывает жестокой, и волею судеб дети нередко оказываются одни-одинёшеньки на всём белом свете. Мы собрали для наших читателей фильмы, главных героев которых постигла вот такая непростая судьба. Одни кино истории заставляют улыбнуться, другие – уронить слезу, но все они невероятно интересны!

10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

«Малыш»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Это первый полный метр гения кинематографа, его искреннее признание в любви к человеку вообще и детям в частности. По сюжету бедный стекольщик находит на улице брошенного мальца, которого побоялась оставить себе мать. А он рискнул его воспитать и сделать добрым человеком. Если вы хотите увидеть, как неопытные мужчины кормят маленьких детей, то лучше сразу приготовьте валидол. И берегите ваши стекла.

«Бумажная луна»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Дети определенно не ассоциируются у нас с сигаретой в зубах и взрослым мошенничеством. Однако, поди ж ты, маленькая героиня этого фильма для того, чтобы остаться с понравившимся ей человеком, готова даже втюхивать библии всем первым встречным. У нее определенно есть талант и деловая хватка. Возможно, она где-то умнее своего незадачливого спутника, и ей уж точно не откажешь в обаянии. Самая юная обладательница Оскара в истории!

«Сын»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

У хозяина столярной мастерской не все складывается в жизни. Несколько лет назад погиб его ребенок, от него ушла жена, и сейчас он занят только делом: вместе с непутевыми детьми, бывшими заключенными, производит мебельные изделия. Однако, в его размеренную точно по линейке жизнь врывается случай. Среди этих детей ему попадается малолетний сирота, которого он, оказывается, знает. Всё дело в том, что этот парнишка когда-то убил его сына… И сейчас он вышел из тюрьмы. Что это как не судьба?

«Звери дикого Юга»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Эта картина не совсем про беспризорников, поскольку у маленькой девочки есть отец. Однако, он предчувствует, что умирает. И стремится передать своей дочке все знания, которые у него только есть. А заодно подарить надежду на возвращение матери… Конечно, у девочки пойдет кругом голова и разыграется фантазия. Тем более, что живет она в нищете. Но маленьким детям подвластна и магия, весь мир они могут раскрасить в праздничные цвета, приручить чудовищ и заставить зрителя увидеть радугу!

«Замри, умри, воскресни»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Одна из немногих русских картин – обладательниц Золотой Пальмовой ветви. Беспризорники живут в Богом забытом городишке, где криминал и трудовые будни его обитателей слиты воедино. Но они не знают другой жизни и поэтому принимают всё как есть. Грязь на экране и черные сердца бандитов еще не запачкали их детские сердца, пока что они совершают только шалости. Однако, порочное общество методично делает свою работу…

«Сказка странствий»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

По сюжету, сирот – сестру и брата разлучают разбойники, поскольку на маленьком мальчике можно неплохо заработать. Но сестра не сдается и с помощью отчаянного гения, гуманиста и философа в исполнении Андрея Миронова стремится любым способом его найти. Однако, похоже, что для этого могут понадобиться крылья… Но разве это преграда для детской любви? Вера в человека поможет и герою философа свою правду найти: что нет ничего важнее, чем одна детская слеза.

«Пейзаж в тумане»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Вот и здесь, детская пара сестры и брата отправляются в путешествие. Нет, их не разлучают, они просто ищут своего отца. И отчаянно взрослеют. Далекий отец – как символ жизненного роста, того, что неизбежно должно произойти. И так же родная сестра для маленького мальчика, которую он обожает – но рано или поздно она может уйти… Так и жизнь: нас в детстве согревает, но потом вынуждает от этого тепла отойти.

«Возвращение»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Так как же взрослеют дети без отца? Постепенно, трудно, медленно. И только его появление в один момент всё ускоряет. Теперь парнишкам многое за пару дней предстоит пройти. Наверстать, научиться, справиться. И стать почти что взрослыми людьми. Сломать немного гордость, детский страх преодолеть, узнать, что такое жесткость. Так что же лучше: быть вместе с ним или жить, как и прежде, без отца?

«Мелодия для шарманки»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Болезненный фильм не для каждого. Почти документальная съемка тяжелой и циничной жизни сирот-беспризорников. Которым никто даже не пытается на помощь прийти. А если и хочет, то делает это как-то по-идиотски. Как и героев предыдущих фильмов, эту пару ребятишек преследует мираж отца. И они отчаянно отправляются на его поиски. И происходит это в самый канун Рождества, когда по идее исполняются мечты. Если бы это было только возможно. Режиссер сняла фильм на злобу дня: ее непрофессиональные актеры далеко не так красивы, как смазливые экранные герои. Ее заинтересовала нашей жизни обратная сторона…

«Алиса в городах»


10 щемящих кино историй про детей, оставшихся без родителей

Одинокий путешественник-фотограф и не думал заводить себе компанию: ну взглянул случайно женщине в глаза, ну понравилась. А та и ушла. Вот только перед этим ребенка на память о себе оставила: маленькую девочку с запиской, которую нужно доставить куда-то туда. И делать нечего, придется свое одиночество теперь разделить – не оставлять же, в самом деле, ее на произвол судьбы. А может в его жизни от этого что-то изменится…

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