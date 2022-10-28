Дорогие и бесполезные вещи

Порой, имея возможность, невероятно сложно устоять перед очень дорогими вещами. Дорогая одежда, автомобили и дома стоят немалых денег, но, тем не менее, это все полезные вещи, которые могут себя окупить. Однако существуют предметы, которые стоят невероятно дорого, и при этом являются непрактичными, можно даже сказать, абсолютно бесполезными. Именно такие предметы вы найдете в этой подборке:



1. Кирпич от бренда Supreme

2. Бумажный пакет от бренда Jil Sander

3. Чайный пакетик, инкрустированный бриллиантами

4. Скрепка от бренда Prada

5. Люкс-бумеранг от Chanel

6. Сумка для покупок от Balenciaga

7. Контейнер для травки от Vetements

8. Золотой кирпичик LEGO

9. Золотая туалетная бумага

10. Корм для кошек от Green Pantry