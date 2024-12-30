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Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

В большинстве своем ученые являются подлинными героями. Они, в конце концов, решают все проблемы мира — от изобретения пастеризации и рентгеновского аппарата, до ядерных боеголовок и космических путешествий. Но наука, безусловно, имеет и свою темную сторону. Без сдерживающего фактора этики, некоторые исследователи заходят слишком далеко.

Вот, к примеру, несколько действительно пугающих экспериментов, которые долгое время оставались под грифом секретно.

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Пересадка головы обезьяны


Доктор Роберт Дж. Уайт был одержим мозгами. Нейрохирург из Кливленда был первым из американских врачей, кто во всеуслышание объявил мозговую ткань физическим хранилищем человеческой души. В 1970 году Уайт провел один из самых громких экспериментов всех времен и народов: взял и пересадил голову одной макаки другой. Правда, на ту пору США предпочли результаты работы оставить засекреченными. Однако, сравнительно недавно Уайт свои публикации представил на суд общественности. Он и в самом деле добился немалых успехов: обезьяна с пересаженной головой могла жить несколько дней после операции.

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Эксперименты Эджвуд


Неподалеку от залива Чесапик в Мэриленде расположена военная база США Edgewood Arsenal. С 1955 по 1975 год эта база была домом для тысяч испытаний, где вместо морских свинок выступали люди. Около 7000 добровольцев подписались к участию в программе «Эджвуд». Им обещали полную безопасность, к тому же, это было идеальным способом избежать военной службы во Вьетнаме. На самом деле ученые проверили на несчастных чуть ли ни каждое существовавшее химическое соединение. Одурманенные ЛСД солдаты сражались с невидимым противником, затем накачивались барбитуратами и погружались в длительные сновидения. На них даже использовали химические газы, такие как зарин.

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Эксперименты Гарварда


С 1978 по 1996 Тед Качинский послал 16 замаскированных бомб в различные университеты и аэропорты. Прозванный прессой Unabomber человек сделал все это не просто так. По недавно рассекреченной информации, в 1959 году Качинский участвовал в странном психологическом эксперименте, проводившемся гарвардскими профессорами. В рамках испытания несчастного студента привязывали к стулу, подводили к его ногтям электроды и ослепляли прожекторами. При таких условиях Тед должен был продолжать отстаивать свои убеждения перед военным трибуналом — таким образом экспериментаторы пытались понять, как далеко должны зайти пытки, чтобы расколоть солдата противника. Естественно, после серии взрывов вся информация о Унабомбере была тщательно скрыта.

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Операция Sea-Spray


Во времена холодной войны правительственные чиновники США хотели понять, какие города были наиболее восприимчивы к биологическим атакам. Ничего лучшего, чем устроить «учебный эксперимент» им в голову не пришло и в 1950 году флот направил в залив у Сан-Франциско катер с грузом зараженных пробирок. Для эксперимента был выбран якобы безвредный микроб Serratia marcescens, распространение которого можно было легко отследить благодаря красным пигментным пятнам, появляющимся у зараженных. К сожалению оказалось, что микроб не совсем безвреден. Всего за 11 дней операции заразилось более 800 000 граждан Сан-Франциско, около тысячи погибли от инфекции дыхательных путей.

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Промывание мозгов


Дональд Юэн Кэмерон имел репутацию профессионального психиатра. Это потому, что мало кто был осведомлен об экспериментах, которые проводились Кэмероном в клинике Allan Memorial. Врач пытался излечить шизофрению, но действовал такими странными и жесткими методами, что они больше напоминали пытку. Накачивая пациентов ЛСД, Кэмерон привязывал их к кроватям и применял электросудорожную терапию. В конце концов, методы врача привлекли внимание ЦРУ и он был включен в печально известную программу MKULTRA. После окончания программы Кэмерон ушел на покой — никакого наказания за свои действия врач не понес.

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