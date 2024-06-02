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300-летний дом: неказистый снаружи, но потрясающий внутри


300-летний дом - невзрачный снаружи, но нереально крутой внутри.

300-летний дом - невзрачный снаружи, но нереально крутой внутри.

На юго-западе Англии в графстве Корнуолл находится дом, который был построен лет 300 назад. В глаза сразу же бросаются серые стены, маленькие окна, низкий дверной проем. Стоит признать, что снаружи этот дом выглядит неказисто, но стоит переступить его порог, мнение о жилище меняется кардинально.

Дом в графстве Корнуолл, которому более 300 лет.

Дом в графстве Корнуолл, которому более 300 лет.

Этот старинный дом был построен в 1680 году. Относительно недавно его выкупила молодая супружеская пара, превратив в очаровательное уютное гнездышко.

Работая над созданием интерьера, дизайнерам нужно было решить несколько задач, с которыми они столкнулись. 300 лет назад маленькие оконные проемы не позволяли теплу выходить из дома. Но при этом внутрь комнат попадало ограниченное количество естественного света, отчего в доме всегда царил полумрак. Чтобы справиться с этой проблемой, было решено сделать интерьер в светлых тонах. Комнаты покрасили в белый цвет, а элементы мебели и декора выполнены в пастельных оттенках.
300-летний дом. Гостиная.

300-летний дом. Гостиная.

Главным украшением гостиной является старинный камин. Он был сохранен практически в первозданном виде. Но, согласно правилам противопожарной безопасности, нишу в нем обложили огнеупорными материалами и поставили стеклянную дверцу. Еще один аутентичный элемент в комнате – большой деревянный сундук, который теперь выполняет роль стола.
300-летний дом. Кухня.

300-летний дом. Кухня.

В отличие от гостиной в кухне все обставлено по последнему слову техники. При этом сохранено общее «настроение» дома. Помимо этих комнат, в 300-летнем особняке находится родительская спальня и комната для детей.
300-летний дом. Спальня.

300-летний дом. Спальня.

 
300-летний дом. Ванная комната.

300-летний дом. Ванная комната.

Владельцы решили поделиться своим уютом с другими, и теперь желающие могут снять дом в аренду.
300-летний дом. Фасад.

300-летний дом. Фасад.

 

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