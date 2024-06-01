Лайфхак для путешественников, или Как получить свой багаж в аэропорту раньше всех

В ожидании багажа на ленте и не такое увидишь.

И когда же он приедет?

На стойке регистрации попросите работника аэропорта об одной маленькой и бесплатной услуге.

Всё, что нужно багажу для безопасного полёта.

Вернуться домой теперь можно быстрее и без очереди .