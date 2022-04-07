Как просто и быстро привит дерево

Незаслуженно забытый способ прививки, который почти никак не вредит дереву, — паразитарная. Она не только довольно безобидная, но ещё и очень простая в технике. У вас получится привить дерево, даже если раньше вы никогда этим не занимались!







Прививку следует делать во время сокодвижения в дереве (для средней полосы России — апрель-май). Определите высоту, на котором будет делаться спил на ветке, так как в будущем именно в этом месте ветка будет обрезана. Выбранная ветка не должна быть толстой! Спил следует делать под наклоном к ветке, а не прямой — примерно 0,5 см глубиной.







Затем по направлению к спилу следует снять кору сверху и зачистить спил от острых краёв. Без острых краёв рана лучше и быстрее зарастает.







Теперь внизу от спила делается небольшой, не очень глубокий надрез, и ножом кора слегка раздвигается влево и вправо.







У черенка делается косой срез такой же длины, что и разрез под спилом на ветке.







Вданный разрез вставляется черенок срезом к ветке.







Вся конструкция заматывается плёнкой, а открытая рана замазывается садовым варом. Что будет происходить дальше? Во-первых, уже через 2 недели будет видно, прижилась ли прививка. Если нет — просто уберите её, замажьте рану садовым варом и сделайте новую, аналогичную прививку чуть выше или чуть ниже.

Делать прививку можно повторно в промежутке апрель-май, пока идёт сокодвижение в дереве. Если прививка снова не прижилась, то выбрать новую ветку и попробовать, либо дождаться следующего сезона. Если прививка благополучно прижилась, то через месяц ветка срезается в месте спила, чтобы черенок быстрее развивался. Однако ветку можно оставить на год, чтобы она ещё плодоносила, пока черенок «паразитирует» — развивается на ней.Второй способ паразитарной прививки ещё более простой и безболезненный для дерева. Этот метод выбирают те дачники, которым хочется получить более пышную крону дерева, у которого с одной или нескольких сторон ветки не растут так пышно, как хотелось бы. Для этого на необходимой ветке делается треугольный разрез ножом и поддевается кора.На черенке делается двусторонний косой срез.Черенок вставляется в треугольный срез.Черенок заматывается плёнкой. При таком методе дерево практически не травмируется, а потому вы можете попробовать поставить сразу несколько прививок без опасений навредить дереву!Подробнее о паразитарной прививке деревьев смотрите в видео ниже: