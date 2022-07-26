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100 женщин, 100 тел, 100 историй: смелый фотоцикл, ломающий стереотипы


Прекрасный фотоцикл, который разрушает стереотипы о женской красоте

Прекрасный фотоцикл, который разрушает стереотипы о женской красоте

Фотоцикл "Под одеждой мы - женщины" ('Underneath We Are Women') - смелый эксперимент, который уже успел завоевать сотни поклонников по всему миру. Этот фотоцикл призван разрушить стереотипы о женской красоте. Он объединил 100 представительниц прекрасной половины человечества, которые не побоялись рассказать поделиться историями своей жизни…

Смелая и бесстрашная

Смелая и бесстрашная

"100 женщин, 100 тел, 100 историй" - таков слоган проекта, который запустила австралийская фотограф Эми Херман (Amy D Herrman). В рамках этого проекта она пообщалась с сотней женщин различного социального статуса. Всех героинь объединяет лишь одно - они нашли в себе силы говорить смело о собственном теле, любить себя такими, какие они есть.
Та, которая не сдается

Та, которая не сдается

 
Женственные и любящие свое тело

Женственные и любящие свое тело

 
Неунывающая

Неунывающая

Проект объединил женщин, чьи фигуры далеки от общепризнанного идеала "90-60-90". Здесь нет красоток с модельной внешностью, они носят вещи разного размера, некоторые из них страдают от недугов, но ни одна не сдается и не опускает рук. Главное их качество - независимость от общественного мнения, от критики и оценок со стороны.
Позитивная

Позитивная

 
Суровая

Суровая

 
Яркая

Яркая

Проект 'Underneath We Are Women' представлен на популярном ресурсе Kickstarter, где все желающие могут пожертвовать средства.
На вырученные деньги планируется издать фотокнигу тиражом в 400 экземпляров.
Женственная

Женственная

 
Сияющая

Сияющая

 
Естественная

Естественная

Описывая идею проекта, Эми Херман отмечает: "Задайте себе вопрос, сколько времени вы тратите на самоуничижение и сомнения? А теперь представьте, что все эти негативные мысли можно направить на созидание, сфокусироваться на вещах, которые мы любим, а не на том, чтобы ненавидеть собственное тело".
100 женщин, 100 тел, 100 историй

100 женщин, 100 тел, 100 историй

Фотографии этих прекрасных женщин уже получили огромное количество отзывов в сети Интернет. Как правило, пишут девушки с похожими сомнениями, для многих из них это повод почувствовать себя более уверенно, взглянуть на себя со стороны, ощутить столь необходимую поддержку.
Сексуальная

Сексуальная

 
Такие разные и такие очаровательные

Такие разные и такие очаровательные

 

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100 женщин, 100 тел, 100 историй: смелый фотоцикл, ломающий стереотипы

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100 женщин, 100 тел, 100 историй: смелый фотоцикл, ломающий стереотипыПодписаться на мой Instagram
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