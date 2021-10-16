Обаяние английских трущоб: Масчестер 1960-х на фотографиях Ширли Бейкер

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Трущобы Манчестера в объективе Ширли Бейкер.

Ширли Бейкер – это имя единственной женщины-фотографа, которая снимала на улицах британских городов в послевоенное время



Ширли Бейкер – это имя единственной женщины-фотографа, которая снимала на улицах британских городов в послевоенное время . Особый интерес вызывают её фото из самых бедных районов Манчестера. Вот, где кипела настоящая жизнь!

1. На одной из улиц Манчестера

Девочка с коляской в мужских туфлях. Англия, Манчестер, 1966 год.

2. В пригороде Манчестера

Катание на лошади. Англия, Манчестер, 1967 год.

3. Любимая игра

Уличный крикет. Англия, Манчестер, 1964 год. Автор фотографии: Ширли Бейкер.

4. Беднейший манчестерский район

Англия, Манчестер, Чорлтон-он-Медлок, 1966 год.

5. Люди, которые против принудительного выселения

Офисом для рассмотрения претензий по выселению. Англия, Хьюм, 1965 год.

6. «Мороженный» фургон

Фургон мороженщика. Англия, Хьюме, 1965 год.

7. Выставка собак

Публичная демонстрация породистых собак. Англия, Манчестер, 1966 год.

8. Импровизированные качели

Импровизированные качели у углового магазина в Хьюме, 1965 год.

9. Пляж в Блэкпуле

Разгар летнего курортного сезона 1970 года.

10. Не живописный район

Дети играю среди руин. Англия, Хьюм, 1965 год.

11. Снежный шар

Любимая детская забава. Англия, Хьюм, 1965 год.

12. Мальчик на крыльце

Беспризорник. Англия, Манчестер, 1966 год.

13. Детские рисунки мелом

Англия, Манчестер, 1967 год.

14. Местные жители

Прогулка среди развалин Манчестера. Англия, 1967 год.

15. Послевоенное время

Мальчик в одном из беднейших манчестерских районов . Англия, 1967 год.

«Бродить неживописными улицами Манчестера и Солфорда с фотокамерой казалось полным сумасшествием для большинства людей того времени», – писала позже Ширли. Но она считала своим долгом запечатлеть людей, которым приходится весьма нелегко, в ту переломную эпоху.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: