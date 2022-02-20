9 повседневных действий, которые мы делаем неправильно

Каждый день состоит из огромного количества разнообразных дел: полезных и не очень, необходимых и бесполезных. В повседневной рутине многие из маленьких дел и вовсе превращаются для нас в большинстве что-то сродни ритуалу.

При всем при этом, как утверждают ученые и специалисты, многие люди делают абсолютно неправильно, казалось бы, абсолютно простые и тривиальные вещи, тем самым сводя полезный эффект от занятия фактически к нулю.

1. Утренний кофе

Утренний кофе - вещь бесполезная.

Каждый человеческий организм индивидуален. У каждого из нас 24-часовой цикл работает по-своему. Тем не менее, бодрствовать человека заставляет гормон под названием кортизол. Вырабатывается он с 8 до 9 часов утра. Таким образом, любая попытка попить кофе утром фактически бесполезна с точки зрения ускоренного пробуждения. Лучше всего употреблять смолянистый напиток уже после 9 часов 30 минут, когда кортизол перестает вырабатываться в конских количествах. Также не следует пить кофе после 17 часов вечера.

2. Класть яйца в холодную воду

Нужно делать это после готовки.

Некоторые граждане упорно перед варкой кладут сырые в холодную воду, ошибочно полагая, что это позволит улучшить дальнейший процесс приготовления.

3. Оставлять мочалку где-попало

На самом деле подобная операция абсолютно бесполезна. На самом деле класть яйца в холодную воду следует сразу после извлечения их из кипятка. Это поспособствует скорейшему отслоению яичной скорлупы.

Следует класть в сухое место.

Большинство хозяек и хозяев при мытье посуды или сантехники привыкло оставлять мочалку на каком-то определенном заранее месте. Как правило, это место находится рядом с раковиной. Такой подход является в корне неверным, так как любая губка является идеально средой для размножения бактерий. Правильно будет оставлять мочалку сухой в каком-нибудь месте подальше от сырости.

4. Резать масло ножом

Обычный нож в этом деле не помощник.

Резать холодное масло острым ножом – плохой план. Каждый кто хотя бы раз делал себе бутерброд прекрасно знает о том, что сливочное масло начинает ломаться и крошиться. Если хочется изготовить по-настоящему ровные и красивые ломтики, то лучше всего использовать приспособления для чистки овощей и фруктов или же раздобыть специальный нож для масла. Только перечисленные инструменты способны делать красивые и цельные ломти, которая даже не придется размазывать.

5. Открывать кран пальцами

Лучше всего не трогать смеситель пальцами.

Из-за специфики формы кожи на пальцах, бактерии там выживают намного лучше и дольше. Учитывая нынешнюю непростую эпидемиологическую ситуацию, многие специалисты рекомендуют откручивать и закручивать вентиль крана запястьем. Так на пальцы будет попадать меньше бактерий. Кроме того, сам вентиль будет оставаться чистым. А вообще стоит регулярно осуществлять чистку всей сантехники в доме с использованием специальной химии.

6. Не чистить порт зарядки

Стоит проверять порт перед каждой зарядкой.

Большинство пользователей смартфонов даже не задумывается над такой материей, как необходимость чистки зарядного порта. Нельзя просто так взять и вставить кабель. Настоятельно рекомендуется проверять порт на наличие в нем пыли, грязи и прочих посторонних предметов. Все перечисленное замедляет процедуру пополнения аккумулятора и даже может привести к куда более печальным последствиям, чем подзарядка в несколько часов.

7. Не чистить занавески

Очень хорошо собирают пыль.

Шторы, гардины и занавески следует регулярно стирать или хотя бы чистить при помощи щетки или пылесоса (переведенного на малую мощность). Все потому, что любые занавески прекрасно собирают пыль, становясь таким образом рассадником бактерий. Некоторые хозяева, которые давно не стирали шторы, потом не редко удивляются тому, что цвет у них-то на самом деле другой!

8. Есть мясо сразу после готовки

Нужно дать мясу постоять немного.

Когда дело дошло до жарки мяса, то побороть себя и дать постоять вкуснейшему блюду без дела хотя бы минуту уже не представляется возможным. Так и хочется наброситься на сочный шашлык, жаренные ребрышки или курицу на бутылке. В блюдах с пылу с жару есть свой шарм. Однако в действительности стоит дать мясу «настояться» после готовки 5-20 минут. Это позволит значительно улучшить вкусовые качества продукта.

9. Применять антибактериальное мыло

Обычное мыло прекрасно справляться с поставленной задачей.

Нет ни одного убедительного доказательства того, что антибактериальное мыло справляется с дезинфекцией рук (и всего остального) лучше, чем обычное мыло. Так, что люди, которые используют специализированный предмет гигиены, скорее всего переплачивают. Истина заключается в том, что любое мыло вовсе не убивает микроорганизмы, а просто способствует их лучшему смыванию с кожи водой.

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