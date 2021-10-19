Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Рассмотрим основные особенности выборов шкафов, которые отлично экономят пространство.

Встроенные шкафы в стену

При покупке готового шкафа их не всегда удается идеально уместить в ограниченных квадратных метрах. Именно в таких случаях встроенные шкафы способны сэкономить пространство. Следует для начала обставить всю мебель и только в конце обращаться к мастерам для постройки встроенных шкафов. Так как переместить или сдвинуть их будет невозможно. Они строятся под индивидуальные размеры и углы комнат. В помещениях, где совсем мало места следует строить узкие и высокие шкафы.

Использование дверного пространства

Полностью используют стену вокруг дверного пространства для размещения специальных шкафов до потолка с несколькими откреплениями. Подобные шкафы сливаются со стеной и становятся незаметными, при этом их вместимость неприлично велика.

Шкафы без дверей

Дверцы гардероба всегда занимают дополнительное пространство, таким образом, сокращая пространство в несколько раз. Даже раздвижные двери могут не сработать, если комната с очень ограниченной шириной. Так или иначе, потребуется дополнительные квадратные метры что открывать и закрывать двери шкафа. Решением станут шкафы без дверей, с занавесом.

Занавески нейтральных оттенков визуально создают дополнительное пространство.

Шкаф как перегородка

Можно разделить комнаты с помощью объемного шкафа. Например, шкаф вместо стены чтобы отделить спальню от ванной, удобное решение, создающее максимально свободное пространство.

Шкаф-кровать

Чаще всего данные модели устанавливаются в нижних отсеках больших кроватей. Кровать-шкаф представляет собой место для сна и хранения вещей. Можно встроить дополнительные полки, единственный минус недоступность для вешалок.

Шкаф вместо тумбы

Такое решение подходит для обладателей кроватей небольших размеров, шкафы устанавливаются по обе стороны от кровати вместо тумб. Можно подобрать цвет шкафа в тон остальной мебели в комнате, чтобы создать плавные переходы и улучшить интерьер.

Шкафы с зеркалами

К ним можно отнести шкафы купе с раздвижными дверями, экономят пространство в ширину. К тому же за счет зеркал создается иллюзия расширенного пространства.

Передвижные вешалки

Это малые вешалки конструкторы на роликах, их можно собирать и разбирать, а также передвигать в любое удобное место. Чаще всего изготавливаются модели небольшой высоты, которые можно разместить почти в любом уголке комнаты.