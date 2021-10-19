С нами не соскучишься!

7 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    Некоторые авторы образование и возможность учиться воспринимают, как возможность чудить и креативить. Более похоже на...На тонкой грани м...
  • Сергей Лахов
    Каждый автор сходит с ума по-своему и старается это сделать покреативнее. Чтобы перещеголять других ненормально - вос...Шквал эмоций на к...
  • Анна Эржибова
    Бред британских "учоных"Узнать альфа-мужч...

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Рассмотрим основные особенности выборов шкафов, которые отлично экономят пространство.

Встроенные шкафы в стену

При покупке готового шкафа их не всегда удается идеально уместить в ограниченных квадратных метрах. Именно в таких случаях встроенные шкафы способны сэкономить пространство. Следует для начала обставить всю мебель и только в конце обращаться к мастерам для постройки встроенных шкафов. Так как переместить или сдвинуть их будет невозможно. Они строятся под индивидуальные размеры и углы комнат. В помещениях, где совсем мало места следует строить узкие и высокие шкафы.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Использование дверного пространства

Полностью используют стену вокруг дверного пространства для размещения специальных шкафов до потолка с несколькими откреплениями. Подобные шкафы сливаются со стеной и становятся незаметными, при этом их вместимость неприлично велика.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Шкафы без дверей

Дверцы гардероба всегда занимают дополнительное пространство, таким образом, сокращая пространство в несколько раз. Даже раздвижные двери могут не сработать, если комната с очень ограниченной шириной. Так или иначе, потребуется дополнительные квадратные метры что открывать и закрывать двери шкафа. Решением станут шкафы без дверей, с занавесом.

Занавески нейтральных оттенков визуально создают дополнительное пространство.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Шкаф как перегородка

Можно разделить комнаты с помощью объемного шкафа. Например, шкаф вместо стены чтобы отделить спальню от ванной, удобное решение, создающее максимально свободное пространство.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Шкаф-кровать

Чаще всего данные модели устанавливаются в нижних отсеках больших кроватей. Кровать-шкаф представляет собой место для сна и хранения вещей. Можно встроить дополнительные полки, единственный минус недоступность для вешалок.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Шкаф вместо тумбы

Такое решение подходит для обладателей кроватей небольших размеров, шкафы устанавливаются по обе стороны от кровати вместо тумб. Можно подобрать цвет шкафа в тон остальной мебели в комнате, чтобы создать плавные переходы и улучшить интерьер.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Шкафы с зеркалами

К ним можно отнести шкафы купе с раздвижными дверями, экономят пространство в ширину. К тому же за счет зеркал создается иллюзия расширенного пространства.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Передвижные вешалки

Это малые вешалки конструкторы на роликах, их можно собирать и разбирать, а также передвигать в любое удобное место. Чаще всего изготавливаются модели небольшой высоты, которые можно разместить почти в любом уголке комнаты.

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

Какие виды шкафов экономят дополнительное пространство у вас дома

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх