Неаполь – один из древнейших городов мира, история которого началась задолго до нашей эры. Чего только не случалось на этой земле за тысячелетия бурной истории: взлеты и падения, набеги и завоевания, революции и природные катаклизмы. Но как бы там ни было, на протяжении всего этого времени люди созидали удивительные архитектурные шедевры, причем не только на благодатной земле. Как оказалось, подземный мир итальянского города, площадь которого превышает 2 млн кв. метров (!), впечатляет не меньше.
1. Когда в Неаполе появились катакомбы
Мир под Неаполем: катакомбы, хранящие многовековые тайны древнейшего города мира (Napoli Sotterranea, Италия).
Неаполь – крупнейших город Средиземноморья, может похвастаться не только прекрасными пейзажами, главным его богатством являются годы. Да да именно многовековая история, начавшая свой отсчет задолго до бронзового века позволила сотням поколениям людей создавать удивительный облик и ауру города. Сменялись века и цивилизации, правители и завоеватели, и каждое поколение из года в год вносило свою лепту в развитие города, способствуя его разрастанию, причем не только на поверхности земли. Подземный мир Неаполя таит немало тайн, заставляя исследователей, любителей экстрима, любознательных людей и просто туристов спускаться в катакомбы, чтобы прикоснуться к загадкам прошлого. А прикоснуться есть к чему!
Первые катакомбы появились в V веке до нашей эры (Napoli Sotterranea, Италия).
Интересный факт: Город Неаполь расположен на туфовом плато в сейсмоопасной зоне (недалеко от Везувия). Его основали древние греки еще в VIII веке до нашей эры, только называли они город Партенопа или Неаполис. Учитывая каменистую местность неудивительно, что строительным материалом был туф – природные пористый камень, который легко поддается обработке. Греки попросту вырубали камень из недр, строя дома, а образовавшие пустоты в породе превращали в некрополь. Со временем появилась разветвленная сеть переходов и галерей, соединившие захоронения под исторической частью города в районе Санита, отчего образовались первые катакомбы. Также они использовали часть рукотворных углублений для хранения воды.
2. Система туннелей и акведуков, обеспечивающая неаполитанцев водой более тысячи лет
Подземная гидротехническая система, созданная древними греками (Napoli Sotterranea, Италия).
Древние греки, обживающие территорию Неаполя, очень быстро научились ценить воду, поэтому разработали уникальную гидротехническую систему для доставки и хранения огромного количества воды. В V веке до нашей эры они смогли организовать сложнейшую сеть, состоящую из множества подземных туннелей, колодцев, резервуаров, цистерн, по которым поступала и, где хранилась вода. Акведук, забирающий воду из источников реки Серино и колодцев для сбора дождевой воды, строился по мере разрастания города. Одновременно увеличивалась сеть каналов и разветвлений, чтобы люди из любой точки населенного пункта имели доступ к воде. При этом действовал и примитивный водопровод, который через сеть цистерн и туннелей, вырубленных в туфе, доставлял воду непосредственно в жилища, расположенные поблизости.
Резервуары с водой находятся на глубине 40 метров (Napoli Sotterranea, Италия).
Чаще всего, это были дома зажиточных горожан, у которых стали пропадать ценные вещи, как раз после появления водопровода, ведь он был совсем не таким, каким его знает современный человек. Поскольку вода поступала по вырубленным в горной породе каналам, которые должны были обслуживать люди, неудивительно, что в дом могли проникнуть не только вредоносные животные, но и чистильщики. Эта сложная и опасная профессия требовала не только определенного телосложения (невысокого и щуплого), работники должны были быть ловкими, выносливыми и смышлеными, что и приводило к некоторым недоразумениям. Легенды гласят, что чистильщики водовода забирались в дома и прибегали к воровству лишь в том случае, если за их работу платили мало или вовсе отказывались платить. Стоит отметить, что такие посещения порождали множество слухов, особенно если их видели впечатлительные жильцы, которые взахлеб рассказывали о привидениях, эльфах и всякие другие страшилки.
Одна из цистерн в подземелье Неаполя (Napoli Sotterranea, Италия).
Оказывается, под Неаполем имеется не только античный акведук, с расширением городской части возникла необходимость в строительстве более мощной гидротехнической системы. В 1629 году началось обустройство нового акведука, которое много времени не заняло, поскольку к тому времени самовольная добыча туфа увеличилась в разы из-за запрета ввоза стройматериалов. Таким образом власти решили бороться с разрастанием города, но не тут-то было, предприимчивый народ сам добывал камень, что, в последствии, плохо сказалось на устойчивости некоторых районов во время землетрясений и извержений вулкана.
Стоит отметить, что в 1885 году во время эпидемии холеры подземными хранилищами воды запретили пользоваться, особенно это касалось античного акведука и его сети водоводов, что привело к еще большей проблеме. Неаполитанцы не нашли ничего лучшего, как превратить подземные сети в мусорный полигон.
3. Катакомбы Неаполя, которые могут посещать туристы
Под Неаполем сохранилась множество храмов (Napoli Sotterranea, Италия).
По сведениям редакции Novate.ru всего под Неаполем было создано 9 катакомб, которые изначально являлись погребальным комплексом, но во времена Римской империи часть из них стала убежищем для ранних христиан, которые в подземелье не только жили, но и строили удивительные храмы. На данный момент укреплено только 3 подземных комплекса, остальные же еще в стадии поисков и реставрации.
Catacombe di San Gennaro – одно из самых древних подземных сооружений (Napoli Sotterranea, Италия).
• Catacombe di San Gennaro (Катакомбы Сан-Дженнаро) относится к раннехристианскому периоду. Находится подземный комплекс в южной части города. Было установлено, что центральное ядро появилась приблизительно во II веке нашей эры. Катакомбы Сан-Дженнаро состоят из двух уровней и характеризуются довольно внушительными объемами. Масштабные вестибюли, просторные коридоры, высокие потолки, впечатляющие базилики, разветвленная сеть туннелей и галерей, ведущих к захоронениям – все это открыто для публики. Кстати сказать, на нижнем уровне много веков подряд покоились останки Святого Агриппино – первого покровителя Неаполя, в верхней части – останки Святого Януария, еще одного святого и покровителя города. Рядом с его гробницей расположены склепы епископов города.
В катакомбах Святого Гаудиозо сохранилась древняя церковь (Napoli Sotterranea, Италия).
• Catacombe di San Gaudioso (Катакомбы Святого Гаудиозо) не менее древние и популярные среди туристов. Хотя от первоначального состояния некрополя мало что осталось, поскольку в XVII веке производились грандиозные преобразования и расширение подземного комплекса. В этот период над входом в катакомбы построили базилику, посвященную Святой Марии делла Санита (Basilica di Santa Maria della Sanità), теперь лишь через нее можно попасть в усыпальницы, где помимо мощей Святого Гаудиозо (в его честь назвали некрополь), здесь покоятся священнослужители и аристократы. Их усыпальницы построены в соответствии с определенной процедурой, которой придерживались на протяжении многих веков.
Вход в катакомбы Сан-Северо находятся под базиликой (Napoli Sotterranea, Италия).
• Catacombe di San Severo (Катакомбы Сан-Северо), получившие свое название в честь Сан-Северо – 11-го епископа Неаполя, духовного лидера неаполитанских христиан между 363 и 409 гг. нашей эры, еще не открыта для посетителей, хотя исследования уже подходят к концу и уже многое известно о них. Во время его епископства было построено 4 базилики, под одной из них и появился некрополь. Катакомбы расположены под базиликой Сан-Северо (Basilica di San Severo), которая не раз перестраивалась и реставрировалось (последняя реставрация закончилась в 2017 г.). Первоначальное оформление катакомб практически не дошло до наших дней, остались лишь квадратная камера, украшенная фресками, аркосоли (углубления в камне, где и происходило погребение), несколько галерей с нишами, где сохранились останки священнослужителей и благодетелей церкви.
Под Неаполем обнаружено около 3 млн кв. метров подземных сооружений (Napoli Sotterranea, Италия).
Примечательно: Катакомбы, которые используются в качестве памятников архитектуры и те, что еще не найдены многие столетия были заброшенными объектами. Забвенье началось в IX веке. Это случилось лишь потому, что мощи, причисленных к Лику Святых, перенесли в городские стены, что повлекло за собой отток верующих. Катакомбы посещали лишь родственники мирян и священнослужителей, чьи могилы остались в подземелье. А еще, поговаривают, что катакомбами пользовались неверные супруги, старающиеся незаметно пробраться в другой конец квартала/улицы.
4. Археологический парк, музеи, Галерея Борбоника, древние кладбища и бомбоубежища
Подземный Неаполь – одна из самых популярных достопримечательностей (Италия).
Некоторые пролеты настолько узкие, что существуют ограничения для посещений (Napoli Sotterranea, Италия).
На данный момент подземный Неаполь, площадью в 1 млн кв. метров (исследователи предполагают, что подземные объекты занимают около 3 млн кв. м), представляет собой одну из самых популярных достопримечательностей города – такой себе гигантский историко-археологический музей. Любознательные туристы могут посетить не только катакомбы и древний акведук, который, кстати сказать, во время Второй мировой войны использовали в качестве надежного бомбоубежища, предварительно очистив от мусора и откачав воду, конечно же. Желающие пощекотать себе нервы могут выбрать любой из маршрутов под названием Подземный Неаполь (Napoli Sotterranea), единственное, что нужно обзавестись фонариком, удобной одеждой и обувью, не бояться подземелий и не страдать клаустрофобией. Для некоторых направлений имеется еще парочка ограничений: экскурсанты с лишним весом не допускаются (из-за очень узких коридоров), равно как и дети (в катакомбы с захоронениями).
В Археологическом парке Паузилипон можно увидеть как наземные, так и подземные археологические памятники (Неаполь, Италия)
• Parco archeologico Pausilypon (Археологический парк Паузилипон) находится в западной части Неаполя. Здесь можно увидеть древнеримский амфитеатр, посетить Грот ди Сейано - 770 метровый туннель с множеством галерей и камер, появившихся около двух тысячелетий назад.
Galleria Borbonica – гордость бурбонского гражданского подземного строительства (Неаполь, Италия).
• Galleria Borbonica (Галерея Борбоника) – это 4 туристических маршрута, которые предполагают посещение огромного количества объектов. Разнообразные направления разработаны с учетом интересов и согласно их местонахождения. Это системы подземных туннелей, появившиеся во время строительства нового акведука и во время расширений в XIX веке; мосты через цистерны; туннели; галереи; убежища Второй мировой войны, включая помещения, где хранятся автомобили, мотоциклы, фрагменты скульптур; военный музей; внутренний двор и лестницы Палаццо Серра ди Кассано; места раскопок.
Музей «Погребенный Неаполис» – это подземный археологический комплекс, где можно прогуляться по настоящим древнеримским улочкам (Неаполь, Италия).
• The Neapolis Buried (Музей «Погребенный Неаполис») – археологический подземный комплекс, в состав которого входят: погребальные катакомбы под церковью Complesso monumentale di San Lorenzo Maggioreтало, остатки древнеримского города, точнее сказать, мощенная улочка, по обе стороны которой можно увидеть остатки пекарни, торговых лавок, винодельни, прачечной, фрагменты древних строений и даже мозаичной плитки на полу.
Древнее кладбище-склеп Неаполя (Napoli Sotterranea, Италия).
• Cimitero Delle Fontanelle (Кладбище Фонтанелле) – это подземное место захоронений античного периода. Кладбище является древнейшим склепом Неаполя, состоящим из трех длинных туннелей, соединенных между собой переходами и галереями, где туристы могут увидеть скелетные останки людей. Здесь покоятся неаполитанцы любых сословий и даже тех, кто умер во время различных эпидемий. Останки древних горожан сложены в ряд или в виде пирамид прямо на полу у стен галерей и камер, так что зрелище жутковатое.
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