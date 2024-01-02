1. Когда в Неаполе появились катакомбы

Мир под Неаполем: катакомбы, хранящие многовековые тайны древнейшего города мира (Napoli Sotterranea, Италия).

Первые катакомбы появились в V веке до нашей эры (Napoli Sotterranea, Италия).

2. Система туннелей и акведуков, обеспечивающая неаполитанцев водой более тысячи лет

Подземная гидротехническая система, созданная древними греками (Napoli Sotterranea, Италия).

Резервуары с водой находятся на глубине 40 метров (Napoli Sotterranea, Италия).

Одна из цистерн в подземелье Неаполя (Napoli Sotterranea, Италия).

3. Катакомбы Неаполя, которые могут посещать туристы

Под Неаполем сохранилась множество храмов (Napoli Sotterranea, Италия).

Catacombe di San Gennaro – одно из самых древних подземных сооружений (Napoli Sotterranea, Италия).

В катакомбах Святого Гаудиозо сохранилась древняя церковь (Napoli Sotterranea, Италия).

Вход в катакомбы Сан-Северо находятся под базиликой (Napoli Sotterranea, Италия).

Под Неаполем обнаружено около 3 млн кв. метров подземных сооружений (Napoli Sotterranea, Италия).

4. Археологический парк, музеи, Галерея Борбоника, древние кладбища и бомбоубежища

Подземный Неаполь – одна из самых популярных достопримечательностей (Италия).

Некоторые пролеты настолько узкие, что существуют ограничения для посещений (Napoli Sotterranea, Италия).

В Археологическом парке Паузилипон можно увидеть как наземные, так и подземные археологические памятники (Неаполь, Италия)

Galleria Borbonica – гордость бурбонского гражданского подземного строительства (Неаполь, Италия).

Музей «Погребенный Неаполис» – это подземный археологический комплекс, где можно прогуляться по настоящим древнеримским улочкам (Неаполь, Италия).

Древнее кладбище-склеп Неаполя (Napoli Sotterranea, Италия).