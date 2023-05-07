Самые дорогие похороны в истории

Похороны — грустная, но неотъемлемая часть жизни. Смерть известной личности всегда обретает широкую огласку, а денежные траты на похороны бывают просто астрономическими.



Когда умер Элвис Пресли в 1977 году, было подсчитано, что его семья потратила почти $ 25000 на его похороны. Фактический расход был, конечно, гораздо больше. Были и другие дорогие похороны в истории. Сюда можно отнести похороны Ленина и Сталина, югославского лидера Иосипа Броз Тито и многих других известных личностей.



Мы подготовили для вас список из 10 самых дорогих похорон в истории, траты на которые превышают все мыслимые пределы.









Майкл Джексон — $ 1 млн.

Маргарет Тэтчер — $ 1,8 млн.

Сэр Уинстон Черчилль — $ 4,2 млн.

Принцесса Диана — $ 11,8 млн.

Папа Римский Иоанн Павел II — $ 11,9 млн.

Королева Елизавета Боуз-Лайон — $ 12,5 млн.

Джон Кеннеди — $ 15 млн.

Ким Чен Ир — $ 40 млн.

Рональд Рейган — $ 400 млн.

Александр Великий — $ 600 млн.