Самые дорогие похороны в истории

Похороны — грустная, но неотъемлемая часть жизни. Смерть известной личности всегда обретает широкую огласку, а денежные траты на похороны бывают просто астрономическими.
Когда умер Элвис Пресли в 1977 году, было подсчитано, что его семья потратила почти $ 25000 на его похороны. Фактический расход был, конечно, гораздо больше. Были и другие дорогие похороны в истории. Сюда можно отнести похороны Ленина и Сталина, югославского лидера Иосипа Броз Тито и многих других известных личностей.
Мы подготовили для вас список из 10 самых дорогих похорон в истории, траты на которые превышают все мыслимые пределы.
Майкл Джексон — $ 1 млн.
Король поп-музыки Майкл Джексон несомненно оставил неизгладимый след в музыкальной истории. Его альбом Триллер еще в 80-х годах произвел революцию в мире музыки и видео. Майкл Джексон скончался в 2009 году. Причиной смерти была передозировка пропофолом. Его личный врач был признан виновным в непредумышленном убийстве.
Маргарет Тэтчер — $ 1,8 млн.
Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 г. Умерла Маргарет в апреле 2013 от инсульта. На ее похороны было потрачено 1.8 млн. долларов. Причем деньги были взяты как с имущества Маргарет Тэтчер, так и с налогов граждан. Можно подумать, что для церемонии достаточно заказать венок на похороны, дорогой гроб и аренду помещения для прощальной церемонии. Это не совсем так. 1.4 млн было потрачено на обеспечение безопасности на похоронах, 104 000 потратили на проведение церемонии в соборе Святого Павла. 31 000 получила служба скорой медицинской помощи в Лондоне.
Сэр Уинстон Черчилль — $ 4,2 млн.
Сэр Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании с 1940 по 1945 и 1951 по 1955. Также Черчилль был писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Он был также почетным гражданином Соединенных Штатов. Черчилль сыграл большую роль в окончании Второй мировой войны. После смерти Черчилля в 1065 году были организованы похороны, которые могут быть только у членов королевской семьи. Церемония похорон бала также крупнейшим собранием мировых государственных деятелей. В 1965 году похороны обошлись в 258 000 долларов, что по сегодняшним меркам равняется 4,2 миллионам.
Принцесса Диана — $ 11,8 млн.
Принцесса Диана была женой принца Чарльза Уэльского. Диана погибла в 1997 в автокатастрофе в Париже. Затраты на похороны составили 7,7 млн долларов (11,8 млн на сегодняшний день).
Папа Римский Иоанн Павел II — $ 11,9 млн.
Папа Римский Иоанн Павел II возглавлял католическую церковь с 1978 по 2005. Иоанну Павлу II приписывают искоренение коммунизма в Польше. Похороны Папы Иоанна Павела II в 2005 году стали самым крупным собранием мировых лидеров в истории. На церемонии присутствовали четыре короля, пять королев и 70 президентов.
Королева Елизавета Боуз-Лайон — $ 12,5 млн.
Когда королева Елизавета скончалась в 2002 году, она получила очень пышные похороны в Вестминстерском аббатстве. Нет данных, сколько было потрачено на полицию, но Министерством обороны была выделена сумма в 462 000$. Общая стоимость составила 9 090 000 или 12,5 млн по сегодняшним меркам.
Джон Кеннеди — $ 15 млн.
Джон Кеннеди был одним из самых любимых президентов в истории США. Он был убит в 1963 году. Кеннеди был похоронен на участке в Арлингтонском национальном кладбище, стоимостью 13 млн.
Ким Чен Ир — $ 40 млн.
Ким Чен Ир был Верховным лидером Северной Кореи с 1994 по 2011 год. Его смерть вызвала массовую истерию среди его окружения. Огромные суммы были потрачены на всевозможные укрепления культа личности покойного лидера. Также была воздвигнута статуя Ким Чен Ира, стоимостью 10 млн долларов. Миллион долларов был потрачен на оплату работы российских специалистов по бальзамированию и на гроб со стеклянным колпаком.
Рональд Рейган — $ 400 млн.
Рональд Рейган был президентом США с 1980 по 1988 год. Рейган запомнился тем, что вел гонку вооружений против Советского Союза. Умер Рейган в 2004 году. В США был объявлен день траура, что привело к закрытию фондового рынка.
Александр Великий — $ 600 млн.
Македонский царь Александр Великий, правивший одной из крупнейших мировых империй от Ионического моря до Гималаев. Александр был одним из самых успешных военачальников, не проиграв ни одной битвы. Когда он скончался в 323 г. до н.э., он был помещен в золотой саркофаг, который везла золотая карета, запряженная 60 лошадьми. Все затраты на похороны Александра Македонского по текущим меркам составляют 600 млн. долларов.
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