В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов. | Фото: styleinsider.com.ua/ youtube.com/ © MrKesavaraj.

Роскошная тропическая зелень окружает курорт «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», расположенный на территории 650 тыс. кв.м. (Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua.

«Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» (Таиланд). | Фото: goldenemperor.com.

Интерьер номеров в корпусах курортного комплекса «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» (Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

В каждом номере есть балконы с мягкими диванчиками («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com.

Чтобы слоны не смогли повредить прозрачные номера-пузыри, «Jungle Bubbles» их установили на специальной площадке и огородили территорию. | Фото: news.destination-asia.com.

Несмотря на скромность убранства номеров-пузырей, они относятся к классу «Люкс». | Фото: youtube.com/ © Anantara Chiang Rai - Bubble Suites.

В присутствии сотрудников заповедника можно устроить обнимашки со слонами и вместе с ними искупаться в реке («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ greenglobe.com.

Слоны добродушно реагируют на людей, поэтому можно покататься и на них и проехаться возле компании гуляющих гигантов («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: luxurythailandtravel.com/ styleinsider.com.ua.

На территории курортного комплекса свободно гуляет около 60 слонов, за которым присматривает целый штат сотрудников заповедника («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua/ boredpanda.com.

Гостям курорта разрешается угощать слонов вкусностями, а они за угощением могут наведаться даже на открытую террасу ресторана («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

Спа-салон предлагает умопомрачительный расслабляющий массаж, ванны с лепестками экзотических цветов и другие косметические процедуры («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: youtube.com/ © Luxuori.

К услугам гостей курортного комплекса создан потрясающий бассейн («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.