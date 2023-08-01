12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

Микроволновку люди используют, чтобы разогреть или приготовить пищу, но при этом они даже не догадываются, что этот бытовой прибор может облегчить кухонные хлопоты! Спешим на помощь и рассказывает, какую именно пользу может принести вам микроволновая печь.



1. Лимон станет более сочным

2. Зелень превратится в сухую приправу

3. Чеснок будет легко чиститься

4. Хлеб станет свежим

5. Чипсы снова захрустят

6. Фрукты и помидоры будут легче чиститься

7. Лук перестанет вызывать слёзы

8. Мёд станет жидким

9. Аромат вернётся

10. Вкусная кукуруза

11. Быстрый завтрак

12. Микроволновка станет чистой