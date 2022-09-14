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Крутой рецепт хачапури

Крутой рецепт хачапури

Хачапури — это известнейшее блюдо грузинской кухни, которое прославило эту страну на весь мир. У него существует множество рецептов, и у каждой хозяйки есть свой секрет приготовления, но именно этот считается универсальным.

Вот что нам понадобится:



  • 3 стакана пшеничной муки

  • 1 стакан кефира

  • 2 яйца

  • 1 ч. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • 0,5 ч. л. пищевой соды

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 400 гр сыра твердых сортов

  • 50 гр сливочного масла


Процесс приготовления:



  1. Добавьте в стакан кефира 1 яйцо, сахар, соль и растительное масло. Хорошенько перемешайте.

  2. Просейте 2 стакана муки (1 оставьте для подсыпания), добавьте соду, перемешайте и добавьте получившийся порошок в кефирную смесь.

  3. Замесите тесто, подсыпая понемногу муку до тех пор, пока оно не станет мягким, способным держать форму. Помните, правильное тесто для хачапури должно немного липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и дайте немного постоять.

  4. Теперь можно заняться вкуснейшей начинкой: натрите сыр на крупной терке, добавьте 1 яйцо и перемешайте.

  5. Вернемся к нашему тесту. Сделайте из него колбаску и нарежьте ее на 7 частей.

  6. Теперь из этих частей надо слепить лепешки. В центр каждой выложите сырную начинку.

  7. Возьмите концы лепешки, подтяните их к центру и слепите вместе.

  8. Полученный мешочек переверните и слегка раскатайте. Затем еще раз переверните и раскатайте. Это нужно сделать очень аккуратно.

  9. Кладем наши хачапури на горячую сковороду. Закрываем крышкой и поджариваем на маленьком огне с обеих сторон без масла до образования золотистого цвета.

  10. И последнее: достаньте хачапури и смажьте их сливочным маслом.


 

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