Крутой рецепт хачапури

Хачапури — это известнейшее блюдо грузинской кухни, которое прославило эту страну на весь мир. У него существует множество рецептов, и у каждой хозяйки есть свой секрет приготовления, но именно этот считается универсальным.
Вот что нам понадобится:
- 3 стакана пшеничной муки
- 1 стакан кефира
- 2 яйца
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. пищевой соды
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 гр сыра твердых сортов
- 50 гр сливочного масла
Процесс приготовления:
- Добавьте в стакан кефира 1 яйцо, сахар, соль и растительное масло. Хорошенько перемешайте.
- Просейте 2 стакана муки (1 оставьте для подсыпания), добавьте соду, перемешайте и добавьте получившийся порошок в кефирную смесь.
- Замесите тесто, подсыпая понемногу муку до тех пор, пока оно не станет мягким, способным держать форму. Помните, правильное тесто для хачапури должно немного липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и дайте немного постоять.
- Теперь можно заняться вкуснейшей начинкой: натрите сыр на крупной терке, добавьте 1 яйцо и перемешайте.
- Вернемся к нашему тесту. Сделайте из него колбаску и нарежьте ее на 7 частей.
- Теперь из этих частей надо слепить лепешки. В центр каждой выложите сырную начинку.
- Возьмите концы лепешки, подтяните их к центру и слепите вместе.
- Полученный мешочек переверните и слегка раскатайте. Затем еще раз переверните и раскатайте. Это нужно сделать очень аккуратно.
- Кладем наши хачапури на горячую сковороду. Закрываем крышкой и поджариваем на маленьком огне с обеих сторон без масла до образования золотистого цвета.
- И последнее: достаньте хачапури и смажьте их сливочным маслом.
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