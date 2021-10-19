Отец пятерых детей Виктор Гюго и его любимая куртизанка: Любовный роман длиной в 50 лет

Виктор Гюго и Жюльетта Друэ.
Он считал себя единственным классиком XIX столетия, а она называла его Богом. Виктор Гюго был женат, имел сотни любовниц и связь с куртизанкой, которая продлилась полвека. Красавица Жюльетта Друэ стала его музой, незаменимой помощницей, первым советчиком, другом. Какой была эта женщина, покорившая французского писателя?
Ошибки юности
Виктор Гюго женился в 20 лет на соседке из состоятельной буржуазной семьи. Пылкие чувства к Адель Фуше подогревались неодобрением этого брака родителями с обеих сторон. Матери Гюго невеста казалась недостаточно благородной, родителей Адель не устраивала бедность семьи Гюго. Но мать Гюго умерла, а первая публикация принесла Виктору деньги, славу и положение при дворе. Дело было решено. Виктор и Адель поженились. Она родила ему пятерых детей. Вот только в браке оба были несчастны.
Виктор Гюго и Адель Фуше.
По мнению мужа, Адель была слишком холодна, а она, в свою очередь, устала. В её планы не входило каждый год производить по ребёнку. Она требовала спокойствия. Но главный недостаток Адель заключался в другом: она не читала ни одной его строчки.
«Я знаю, что другие признают за вами ум и талант. К сожалению, я этого не чувствую», - писала Адель мужу.
Шарль Огюстен де Сент-Бёв.
Адель Фуше предпочла Гюго его друга. Возлюбленным стал поэт и критик Сент-Бёв. Он был менее талантлив, но более внимателен. Была ли измена физической подлинно не известно. Гюго не развёлся, но отношения с женой свёл к минимуму. Ему было 30-ть, когда в его жизни появилась муза - женщина, которую звали Жюльеттой.
Жюльетта Друэ в роли Принцессы Негрони, XIX век.
Жюльетта
Она была моложе всего на 4 года. Имела славу одной из самых красивых женщин Парижа, знаменитых и очень влиятельных любовников, дочь от своего первого покровителя скульптора Жан-Жака Прадье. А ещё она работала в театре, обожала светскую жизнь, дорогие наряды, была расточительна. И у неё были долги. 20 тысяч франков — огромная сумма по тем временам.
Знакомство
По одной из версий Виктор и Жюльетта познакомились в театре. Восхитительной красавице досталась маленькая роль в его пьесе «Лукреция Борджиа». Девушка сказала одну остроумную фразу, и Виктор Гюго был покорён.
«В пьесах господина Гюго маленьких ролей не бывает!».
Кажется, эта женщина была рождена музой. Вот как влюблённый Гюго описывал её внешность после первой встречи:
«…С глазами ясными и сверкающими, как алмазы, с чистым, светлым челом… ее шея, плечи и руки поражают чисто античным совершенством линий; она достойна вдохновлять ваятелей и быть допущенной на соревнование красавиц вместе с молодыми афинянками, когда они сбрасывали с себя покровы перед Праксителем, замыслившим изваять Венеру…».
Жюльетта Друэ
Они узнали друг друга ближе. Она учила неопытного Виктора премудростям любви, он сходил с ума от ревности. На тот момент Жюльетта жила в роскошной квартире, которую снимал для неё русский князь Анатолий Демидов.
Что требует любовь
Любовь Гюго оказалась взаимной. Друэ отказалась от всех своих связей. Новый избранник потребовал от неё чистоты, и она повиновалась. Он был ревнив, и она бросила светскую жизнь. Писатель, которому был присущ романтизм во всём, отказался унижать возлюбленную подачками. Теперь она не содержанка, а секретарь. Она переписывает рукописи набело. А он ей за это платит. Позже окажется, что это жалование не было достаточным. Жюльетта с трудом сводила концы с концами. Записывала каждую потраченную копейку. Её преследовали кредиторы, и дама вынуждена была заложить все свои драгоценности и платья. Однако долг не был выплачен полностью. Гюго был взбешён, но долг погасил.
Виктор Гюго
Получив всё чего желал, Виктор Гюго стал интересоваться другими. Биографы насчитали более двухсот любовниц. Среди его пассий были разные женщины: молодые проститутки, горничные и благородные дамы. Талантливый, богатый и знаменитый писатель пользовался успехом у слабого пола. Но он всегда возвращался к ней. Работал за письменным столом в её маленькой квартирке. Она могла часами наблюдать за тем как пишет её «великий поэт». Французский писатель и биограф Анри Труайа считает, что и сама Жюльетта обладала литературным талантом. Об этом свидетельствуют её письма.
Жюльетта Друэ
Жюльетта Друэ жила затворницей и рано состарилась. Поседевшая женщина в старом платье терпеливо ждала Гюго, но он приходил всё реже. Она знала обо всех его связях. Некоторых пассий он даже приводил к ней в дом. Она смирилась и с этим.
Финал
Жюльетта сумела вернуть его любовь и расположение. Покорить его сердце во второй раз помог военный переворот 1851 года. Теперь власть принадлежала Наполеону III. Недовольные парижане вышли на баррикады. В первых рядах оказался и Виктор Гюго. С ним рядом плечом к плечу стояла верная Жюльетта Друэ. Она не только лучший слушатель и советник, она - соратница. И Гюго сумел это оценить.
До конца жизни Виктор и Жюльетта писали друг другу романтические письма. Лишь её одну он называл своей «истинной женой». Он посвящал ей стихи и книги. А в годовщину подарил снимок с трогательной надписью:
«Пятьдесят лет любви — вот самое прекрасное супружество».
Друэ сильно болела. Врачи поставили страшный диагноз - рак. Через три месяца она умерла. Её возлюбленный писатель пережил Жюльетту лишь на два года.
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