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Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом

Если вы приверженец натуральных средств, в том числе при уборке дома, то возьмите на заметку экономное и экологичное средство. От него будет сиять и благоухать весь дом!

Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом

Возьмите 1 стакан пищевой соды. В неё добавьте 4 ч. л. соли и 1/2 стакана натурального жидкого мыла (можно использовать жидкое хозяйственное). Капните 20 капель любимого эфирного масла, всё перемешайте. Смесь будет густая — так и должно быть. Переложите в чашку необходимое количество для уборки (остальное — спрячьте в контейнер), налейте 1/2 ч. л. перекиси водорода 3 %, перемешайте ещё раз. Смесь будет уже более жидкая, лёгкая в работе.

Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом

С помощью этого раствора можно очистить плиту и духовку от загрязнений.

Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом

Смесь прекрасно чистит сантехнику от разводов, пятен, подтёков.

Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом

И удаляет известковый налёт на раз-два!

Смесь для уборки, от которого благоухает и сияет весь дом
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