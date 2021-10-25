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Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Разметочных инструментов очень много. Пожалуй, самые распространенные — циркуль и рейсмус. Но есть приспособление, которое объединяет в себе два этих инструмента. 

С его помощью можно чертить окружности на круглых щитах, а также размечать заготовки прямоугольной или квадратной формы.

Чтобы изготовить это приспособление, нам потребуются:

  • доска;
  • деревянная рейка;
  • болт;
  • барашковая гайка;
  • шканты;
  • подшипники. 

Идею изготовления самодельного разметочного инструмента мы подсмотрели на YouTube канале FACIL LH — советуем взять ее себе на заметку!

Основные этапы работ

Отпиливаем кусок доски нужного размера. Вырезаем в заготовке три паза, один из которых надо сделать сквозным (речь идет о центральном отверстии). 

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

После этого на ленточной пиле вырезаем из заготовки деталь требуемой формы. Это будет основная часть самоделки. По краям высверливаем отверстия для крепления подшипников. 

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

В центральной части детали также нужно просверлить крепежное отверстие. Подготавливаем деревянную рейку. Вырезаем в ней продольный паз. Соединяем обе детали. Фиксируем рейку с помощью болта и барашковой гайки. 

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

На следующем этапе подготавливаем два подшипника. Крепим их к инструменту с помощью деревянных шкантов, «посадив» их на клей ПВА, Выступающие части шкантов отпиливаем заподлицо с поверхностью инструмента.

 

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

В завершении останется только прикрепить к рейке кусочек фанеры или доски, который будет выполнять функцию держателя для маркера или карандаша. 

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Этим приспособлением очень удобно пользоваться, когда нужно сделать круговую разметку на круглом щите из дерева, ДСП или фанеры.

Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Также этот инструмент можно использовать в качестве обычного разметочного рейсмуса. 

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить инструмент для разметки деревянных заготовок, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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