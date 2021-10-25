Инструмент для разметки деревянных заготовок: полезная вещь в мастерской

Разметочных инструментов очень много. Пожалуй, самые распространенные — циркуль и рейсмус. Но есть приспособление, которое объединяет в себе два этих инструмента.

С его помощью можно чертить окружности на круглых щитах, а также размечать заготовки прямоугольной или квадратной формы.

Чтобы изготовить это приспособление, нам потребуются:

доска;

деревянная рейка;

болт;

барашковая гайка;

шканты;

подшипники.

Идею изготовления самодельного разметочного инструмента мы подсмотрели на YouTube канале FACIL LH — советуем взять ее себе на заметку!

Основные этапы работ

Отпиливаем кусок доски нужного размера. Вырезаем в заготовке три паза, один из которых надо сделать сквозным (речь идет о центральном отверстии).

После этого на ленточной пиле вырезаем из заготовки деталь требуемой формы. Это будет основная часть самоделки. По краям высверливаем отверстия для крепления подшипников.

В центральной части детали также нужно просверлить крепежное отверстие. Подготавливаем деревянную рейку. Вырезаем в ней продольный паз. Соединяем обе детали. Фиксируем рейку с помощью болта и барашковой гайки.

На следующем этапе подготавливаем два подшипника. Крепим их к инструменту с помощью деревянных шкантов, «посадив» их на клей ПВА, Выступающие части шкантов отпиливаем заподлицо с поверхностью инструмента.

В завершении останется только прикрепить к рейке кусочек фанеры или доски, который будет выполнять функцию держателя для маркера или карандаша.

Этим приспособлением очень удобно пользоваться, когда нужно сделать круговую разметку на круглом щите из дерева, ДСП или фанеры.

Также этот инструмент можно использовать в качестве обычного разметочного рейсмуса.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить инструмент для разметки деревянных заготовок, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.