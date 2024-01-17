Как и чему учились цыганские дети, и почему советской власти не удалось ликвидировать безграмотность

Как и чему учились цыганские дети в СССР.

Цыгане с высшим образованием – кем они были

Этому в школе не научат (Картина Н. Бессонова, художника и цыганолога)./Фото: f8.ifotki.info

Спецшколашкола для детей рома – необходимость или сегрегация

С такими бантами можно и буквы выучить./Фото: ok-inform.ru

Обязательно образование по-цыгански и много ли знал счастливый обладатель аттестата

А наша учительница по-цыгански говорит!/Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

Город мастеров и цыганская столица Сороки

Это не древний храм, а цыганский дом в Сороках./Фото: mochaloff.ru

Сцена – это цыганская жизнь./Фото: fb.ru