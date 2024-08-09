20 современных детских книг, читая которые невозможно удержаться от смеха

Перлы из детских книг.
Детская литература - особый мир. Из книг малыши узнают об устройстве мира, об отношениях между людьми,
с их помощью дети погружаются в мир сказок и готовятся ко взрослой жизни. Но бывает и так, что авторы и издатели детских книг то ли не доработали, то ли явно перестарались и результатом их трудов стали шедевры, глядя на которые нельзя удержаться от смеха.
1. «Уж лучше бы пиво пригласили!»
Рассказ с глубоким смыслом.
2. Уверена, рассказ про картошку, которая выходила замуж ни менее интригующий...
Мексиканские страсти вокруг свеклы.
3. «Больше ничего за тебя не сделать?»
Спасибо, что разрешили!
4. Эти ежи меня пугают!
От улыбки станет всем светлей.
5. Вот это фантазия у иллюстратора!
Чудовищная картинка.
6. «А про нормальных мам в этой книги что-то есть? Или, по мнению, автора они все немного с приветом!?»
Такие разные мамы.
7. У этого мальчика большое будущее...
Литературный талант.
8. Это, однозначно, шедевр!
Интригующее название.
9. «С куриного языка? Да, запросто!»
Странное задание.
10. «А что, фамилии не выбирают!»
Доброта.
11. Похоже, автор не слишком заморачивался с придумыванием названия...
Креативное название.
12. «Все мои друзья мертвы» - остросюжетный детский триллер
Оптимистичное название.
13. Если писать уже не о чем, просто добавьте дырку!
Крайне полезная дырка.
14. Ну, надо же, свой любимый карий глаз!
Удивительный рассказ.
15. Смысла мало, зато какая рифма!
Гениальность.
16. «Просто человек наконец-то нашел себя!»
Царь-девочка.
17. Автор стихотворения, наверное, тоже угостился...
О проблемах с наркотиками.
Видео-бонус:
18. Остросюжетный триллер про суровую бабу Милу и дезинфекцию
Забавный стих.
19. Куда, куда - в психиатрическую лечебницу!
Путь петушиной лошади.
20. Коротко о влиянии тяжелых наркотиков на творчество
Эпичное стихотворение.
Видео-бонус:
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