Удивительные разновидности грибов

Грибы – большая группа живых организмов, от микроскопических дрожжей и плесени до шампиньонов и трюфелей. Они растут практически во всех уголках нашей планеты, их насчитывается почти 5 миллионов видов. Некоторые выглядят весьма экстравагантно. Смотрите сами.
Ежовик гребенчатый
У ежовика множество народных названий, таких, как «грибная лапша», «дедова борода», «львиная грива». Растёт в северной Америке, Европе, Азии на стволах деревьев. Несмотря на странную внешность, вполне съедобен, и вкусом напоминает креветки.
Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер
Вопреки своему названию, гриб-лобстер на самом деле не гриб, а плесневый грибок, паразитирующий на определённых видах грибов и придающий им красно-оранжевый цвет, как у приготовленного лобстера. Под воздействием гипомицеса тело гриба-носителя постепенно скручивается, приобретая причудливые формы.
Мухомор красный
Возможно, именно этот один из самых узнаваемых на планете галюциногенных грибов в ответе за путешествие Алисы в страну чудес. Мухомор встречается во многих регионах северного полушария. Считается ядовитым, однако его можно съесть, если приготовить определённым способом.
Строчок обыкновенный
Этот широко распространённый в северной Америке и Европе гриб можно найти под хвойными деревьями. Имеются случаи отравления строчком, однако в некоторых странах его употребляют в пищу. Отличительной чертой строчка является красно-коричневая шляпка, формой напоминающая извилины человеческого мозга.
Гиднеллум Пека
Произрастающий в северной Америке и Европе (а недавно также обнаруженный в Иране и Корее), этот гриб несъедобен, т.к. имеет очень горький вкус. Сквозь поры гриба каплями сочится густая красная жидкость, благодаря которой его называют «кровоточащий зуб». Яркий пигмент этого гриба используется для окраски тканей.
Сигара дьявола или техасская звезда
Это исключительно редкий вид, встречающийся только в Техасе и Японии. По форме напоминает сигару, которая в момент выброса спор раскрывается в звезду цвета загара. Один из немногих известных грибов, которые в процессе распыления спор издают специфический свистящий звук.
Голубой гриб
Этот небольшой (до 4 см в диаметре) гриб, встречающийся только в Новой Зеландии и Индии, примечателен своей ярко-голубой окраской. Произрастает чаще всего в низинах смешанных лесов.
Мицена хлорофос
Первое описание мицены относится к 1860 году. Этот гриб встречается в субтропической Азии, Австралии, Бразилии. Его бледные серо-коричневые липкие шляпки до 3 см в диаметре излучают слабый зеленоватый свет.
Клавария бледно-бурая
Достаточно широко распространённый гриб, плодовые тела которого представляют собой фиолетовые трубчатые образования до 10 см в высоту и 7 см в ширину. Этот примечательный вид можно встретить среди опавшей листвы и на открытых местах во многих частях света – в том числе в обеих Америках, Австралии, Европе и Азии.
Родотус
Достаточно редкий несъедобный гриб, знаменитый благодаря своей необычной внешности. Встречается в некоторых европейских странах, но иногда его находили в Азии и северной Америке. Обычно растёт на пнях и упавших вязах.
Щелелистник обыкновенный
Щелелистник, носящий латинское название Schizophyllum Commune – один из наиболее распространённых на планете грибов, встречающийся на всех континентах, кроме Антарктиды. Предполагается, что он может поразить человека грибковой инфекцией.
Лаковица аметистовая
Лаковица – прелестный маленький гриб, имеющий специфическую фиолетовую окраску. Этот гриб съедобен, и его можно повстречать в лесу с конца лета по начало зимы.
Решёточник красный
Этот удивительный гриб в форме полой решётчатой сферы является сапрофитом, т.е. питается гниющими остатками растений. Обычно встречается поодиночке или группами в опавшей листве или специальной садовой почве, а также в травянистой местности.
Циптотрама шероховатая
Широко распространённый в тропических широтах, этот гриб отличается яркой жёлто-оранжевой шляпкой, покрытой напоминающими небольшие зубцы ворсинками. Любимое место обитания – разлагающиеся брёвна хвойных и лиственных деревьев.
Алеврия оранжевая
Оранжевое чашевидное тело алеврии напоминает брошенные на землю апельсиновые шкурки. Чаще всего растёт группами на глинистой почве, по краям дорог, в парках, иногда на газонах, между камнями мостовых, на тропинках.
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