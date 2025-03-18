Когда в истории человечества наступил «год тьмы»: Глобальный катаклизм 536 года, о котором мало кто

Разные источники в один голос называют 536 год худшим годом во всей истории человечества. Мир тогда сковала долгая зима. Наука именует это «годом тьмы». Температура воздуха резко упала, всё заволокло густым непроглядным туманом, не пропускающим лучей солнца. Ужасный климатический катаклизм затронул всю территорию Европы, Ближний Восток, а также большую часть Азии и господствовал там в течение всего последующего десятилетия. Этот спад в развитии человечества, по мнению учёных, коренным образом изменил весь ход истории. Но что вызвало этот глобальный климатический катаклизм?
Что пишут в исторических текстах о глобальном климатическом катаклизме 536 года
Средневековый историк Майкл Маккормик заявил, что 536 год был если и не худшим годом во всей истории человечества, то одним из худших его периодов точно. Иоанн Эфесский, церковный деятель и историк 4 века писал, что солнце померкло и тьма покрыла Землю на долгих полтора года. Время между 535 и 536 годами ознаменовалось целой серией событий в природе, которые смело можно объединить под названием «глобальный климатический катаклизм» с катастрофическими последствиями. Люди перестали верить, что тьма когда-нибудь рассеется и они вновь узрят яркий солнечный свет.
Тьма окутала Землю, наступила долгая зима.
Этот климатический кризис спровоцировал целую цепь исторических событий, которые полностью изменили весь ход человеческой истории. Например, падение Римской империи было напрямую связано с этим. Ведь из-за «вечной зимы» целое десятилетие во всём мире бушевал жестокий голод вследствие неурожаев. Также измученные слабые люди становились жертвами различных болезней. Самый известный мор того времени - это Юстинианова чума. Ужасное время унесло жизни почти 100 миллионов человек по всему Средиземноморью.
«Триумф смерти» Питера Брейгеля Старшего.
Учёные полагают, что столь резкое похолодание спровоцировало мутацию чумной палочки где-то на востоке. Исследователи считают, что это был Китай (что, опять?!) или Тибет. В течение нескольких лет чума вместе с вездесущими крысами добралась до Европы. До этого она косила Персию, Ближний Восток, Византию. Совершенно ужасающая по своим масштабам пандемия бубонной чумы фактически уничтожила человечество. В Константинополе, по записям очевидцев событий, ежедневно умирало по несколько тысяч человек. Дошло до того, что умерших было хоронить не только негде, но и некому. Редкие выжившие просто сбрасывали их в заброшенные водонапорные башни. Воистину ужасные времена...
Год тьмы и вечной зимы
Иоанн Эфесский — не единственный летописец, который описывал данный климатический катаклизм. Выдающийся византийский учёный и историк Прокопий, который жил между 500 и 565 годами нашей эры также упоминает о странном поведении главного небесного светила в 536 году. Он счёл это чрезвычайно дурным предзнаменованием, предвестником грядущих трагических событий. Прокопий писал, что солнце было в то время больше похоже на луну: никакой яркости и тепла. Ещё один летописец 6 века, Захария из Митилини, посвятил в своих трудах целый раздел этому, который он озаглавил «Тёмное Солнце».
Разрушение из «Курса империи» Томаса Коула.
Эти трое учёных мужей не единственные, кто упоминал о событиях той эпохи. Многочисленные тексты разных историков со всех концов Земли говорили об этом. Явление описывали, как время, когда солнце потускнело и утратило свет. Ледяная зима сковала надолго Землю. Неурожаи, голод и моры захлестнули её. Человечество оказалось на грани вымирания. Хроники тех времён позволяют вычислить жуткую статистику: более 80% всего земного населения погибло. Оставшиеся в живых вынуждены были поедать мёртвых. Не осталось ни птиц, ни животных, всех поглотил вечный мрак.
Катастрофическое событие поразило не только Европу. Пострадали и Америка, и Азия, и Африка и Австралия. Не везде сохранились письменные источники, но археологические и геологические данные свидетельствуют о глобальных климатических изменениях, затронувших весь мир. Например, исследования стволов деревьев показали, что 536 год нашей эры был самым холодным за все последующие годы, вплоть до сего дня.
Чума, тьма, голод и смерть царили повсюду.
Что вызвало тьму
Так почему же это всё произошло? Наука не даёт абсолютно точного ответа на сей вопрос. Есть несколько теорий. Одна из них гласит, что это были последствия падения огромного астероида или кометы. Некоторые полагают, что космическое тело упало в воду. Этим они объясняют отсутствие кратера. Многие геологи поддерживают эту точку зрения. Исследования в этой области включают изучение ледяных керн из Гренландии. Они свидетельствуют о том, что период суровой долгой зимы действительно был. Только вот как объяснить тот факт, что в этот временной отрезок не было зафиксировано ни одного цунами, которое обязательно произошло бы, если бы астероид упал в океан?
Согласно другой версии, виновато гигантское извержение вулкана. Именно вулканический пепел мог вызвать затемнение солнечного света. По одной из теорий главным кандидатом является вулкан Кракатау, который расположен между островами Ява и Суматра в Индонезии. Даже Пустака Раджа Пурва («Книга древних царей») пишет об этом извержении. Эту рукопись датируют 416 годом. Возможно, неточность датировки связана с тем, что этот текст переписывали в 1869 году и допустили оплошность во времени.
Где же истина?
Как всегда — где-то рядом. Глобальный климатический катаклизм 536 года действительно имел место. Он стал причиной ужасных последствий для людей и планеты в целом. К сожалению, до сих пор этот период недостаточно исследован учёными. Об этом молчат учебники истории и не читают лекции. Почему так? Вероятно, человечество просто боится признать тот факт, что оно не обладает полнотой власти. Чего стоит человеческая жизнь? Она хрупка и мимолётна. Каким бы ни был уровень технического прогресса, какими бы могущественными не воображали себя люди, они отнюдь не всесильны. Перед силами и законами природы они ничто.
Мощное извержение вулкана.
Несмотря на трудности, которые стоят перед учёными, они не прекращают попыток разобраться в подлинных причинах произошедших тогда событий. Например, лишь три года назад исследователи провели анализ керна льда длиной 72 метра из ледника в Швейцарских Альпах. После изучения образца они пришли к выводу, что в Исландии в 536 году произошло невероятно мощное извержение вулкана. Это стало причиной огромного выброса в атмосферу таких веществ, как сера, висмут и многие другие. Поднявшись вверх они образовали плотную аэрозольную завесу, которая препятствовала солнечным лучам освещать и согревать Землю.
Слева: место бурения ледяных скважин в Колле Гнифетти в Швейцарии. Справа: фрагмент ледяного керна, использовавшийся для расшифровки свидетельств о климатическом катаклизме 536 года.
Последствия глобального климатического катаклизма спровоцировали долгосрочный кризис в развитии человечества. Фактически оно было отброшено далеко назад. Оправиться от этих жутких событий люди смогли лишь к 640 году. Только в этот период начинается медленное восстановление во всех сферах жизни.
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