15 неожиданных, но очень полезных, способов применения микроволновой печи

Сегодня микроволновка есть на кухне практически каждого человека.

С её помощью можно разогреть еду, разморозить продукты и даже приготовить быстро что-то вкусное.

Но при этом мало кто знает, что можно использовать это устройство и для других, далёких от приготовления пищи, целей.

1. Получить сок из лимона и лайма

Микроволновка поможет получить больше сока из лимона и лайма.

Нужно поместить лимон в микроволновку на высокой мощности примерно на 20 секунд. После этого он станет суперсочным.

2. Высушить травы

Микроволновка поможет высушить травы.

Многие люди сами собирают и сушат лекарственные травы и приправы. Оказывается, если положить петрушку (впрочем, как и любую другую траву) в микроволновую печь на несколько минут, она замечательно высушится.

3. Очистить чеснок

Микроволновка поможет быстро очистить чеснок.

Берем чеснок, кладем его в микроволновку и запускаем ее на полную мощность примерно на 15 секунд. Чеснок будет намного легче почистить.

4. Увлажнить черствый хлеб

Микроволновка поможет увлажнить черствый хлеб.

Да, это действительно возможно. Просто нужно завернуть хлеб в мокрое полотенце и положить в микроволновую печь на 10 секунд. Процедуру повторять, пока не будет достигнута желаемая увлажненность хлеба.

5. Сделать чипсы хрустящими

Микроволновка поможет сделать чипсы снова хрустящими.

Необходимо поместить чипсы на полотенце, положить их в микроволновую печь и немного нагреть. Полотенце поглотит влагу и чипсы снова станут хрустящими.

6. Сделать горячий компресс

Микроволновка поможет сделать горячий компресс.

Это сделать и вовсе просто. Нужно положить влажное полотенце в микроволновую печь приблизительно на 1 минуту.

7. Облегчить чистку фруктов

Микроволновка поможет в очистке фруктов.

Как персики, так и помидоры будет очистить гораздо проще, если поместить их в микроволновую печь примерно на 30 секунд. После этого их надо достать и дать постоять в течение 2 минут перед очисткой.

8. Удалить почтовые марки

Микроволновка поможет удалить почтовые марки.

Все, что необходимо сделать, это капнуть несколько капель воды на марку и положить конверт с ней в микроволновку на 20-30 секунд. Марка сразу же отклеится.

9. Очистить лук

Микроволновка поможет в очистке лука.

Стоит просто отрезать концы луковицы и поместить ее в печку приблизительно на 30 секунд, прежде чем нарезать лук. Слез станет существенно меньше.

10. Восстановить засахарившийся мед

Микроволновка поможет восстановить засахарившийся старый мед.

Все просто. Надо снять крышку с банки меда и поставить банку в микроволновку, где погреть ее на половинной мощности в течение 2 минут. Подобным образом можно реанимировать старый кристаллизовавшийся мед.

11. Сварить яйца

Микроволновка поможет сварить яйца.

Нужно закипятить воду в специальной миске для микроволновки. Затем добавить в воду немного белого уксуса и разбить в миску яйцо. После этого слегка проткнуть желток с помощью зубочистки, накрыть миску плотной оберткой (к примеру, фольгой) и поставить в микроволновую печь на 30 секунд. Затем достать миску, перевернуть яйцо другой стороной и снова варить еще в течение 20 секунд.

12. Сделать бутерброды свежими

Микроволновка поможет сделать черствые бутерброды свежими.

Если после празднования Нового года остались черствые бутерброды, не стоит отчаиваться. Нужно обернуть их бумажным полотенцем и поставить в микроволновку.

13. Создать аромат

Микроволновка поможет создать аромат.

Если хочется, чтобы на кухне приятно пахло, вновь придет на помощь микроволновка. Если поджарить орехи, семена и специи в микроволновой печи в течение 15 секунд, по квартире начнут витать дивные ароматы.

14. Сделать омлет за 3 минуты

Микроволновка поможет сделать омлет за 3 минуты.

Иногда нужно сделать завтрак за пару минут. Можно просто взбить сырые яйца с молоком и сыром в миске, добавить соль и перец, а затем поставить миску в микроволновую печь на полторы минуты. Хинт: через 45 секунд стоит вынуть омлет и размешать его.

15. Сделать картофельные чипсы

Микроволновка поможет сделать картофельные чипсы.

Многие думают, что чипсы в домашних условиях сделать почти невозможно. На самом деле, сложность только одна — очень тонко нарезать картошку. Затем необходимо выложить ломтики картошки на тарелку и поставить в микроволновку на 3 минуты, периодически доставая и переворачивая (при этом каждый раз нужно уменьшать уровень мощности печки).