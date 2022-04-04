10 уединённых мест в разных уголках мира, где можно отдохнуть от цивилизации

10 красивых заброшенных мест со всего мира
Собираясь в отпуск, подавляющее большинство людей стремится в туристические центры: увидеть достопримечательности, весело провести время в клубах и порадовать себя шопингом. Но если хочется убежать от цивилизации, то стоит обратить внимание на малоизвестную «десятку» заброшенных и очень красивых мест, где время остановилось.
1. Аббатство Святого Георгия
Заброшенное аббатство Святого Георгия в Шварцвальде.
Германия
Монастырь был основан в 1084-1085 годах в Шварцвальде возле реки Бригах. Его соучредителями были швабские аристократы Хезело и Гессо из семьи Вегте в Райхенау, которых поддерживала церковь в лице политически влиятельного аббата Уильяма Хирсау. Первые монахи появились здесь весной и летом 1084 года, а часовню освятили 24 июня 1085 года.
2. Отель El Hotel del Salto
Заброшенный отель El Hotel del Salto.
Колумбия
Текендама Фоллс — сегодня это музей в колумбийском Сан-Антонио-дель-Текендама. Построенное в 1923 году в стиле «ревущих двадцатых» элитное здание изначально было частным особняком архитектора. Позже в июле 1950 года его перестроили в 18-этажный отель, который забросили в 90-х годах из-за сильного загрязнения реки и неприятного запаха, идущего от нее. Теперь это главная местная достопримечательность, куда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться водопадом высотой 157 метров.
3. Храм богини Сарасвати
Заброшенный храм богини Сарасвати.
Индия, Кашмир
Известный заброшенный храм богини Сарасвати находится возле городка Шарда на берегу реки Нилум в индийской провинции Кашмир. Кашмирцы поклоняются этому великому божеству, которое они называют «Бхагвати». Во время ежедневного богослужения они повторяют: «Намастей Шарада Деви Кашмир Пур Васини Твам Хэм Прартхеи Нитьям Видья Данам Че Де Хай Мей», что означает «Приветствую тебя, о богиня Шарада, которая живет в Кашмире. Я молюсь тебе каждый день, пожалуйста, даруй мне милость познания». В последний раз храм был отремонтирован махараджей Гулаб Сингхом из Кашмира.
4. Остров Северный Брат
Заброшенная больница на острове Ист-Ривер.
США, Нью-Йорк
Северный Брат - небольшой остров на Ист-Ривер, расположенный между Бронксом и островом Райкер, Нью-Йорк. Когда-то здесь стояла больница, но теперь остров необитаем и обозначен на картах как птичий заповедник. Размеры Старшего Брата приблизительно составляют 400 м х 250 м. Рядом находится его спутник - остров Южный Брат.
5. Коммуна Крако
Заброшенная коммуна Крако.
Италия
Крако - заброшенная коммуна и средневековая деревня, расположенная в регионе Базиликата провинции Матера в Италии, примерно в 40 километрах от залива Таранто. Окружают Крако типичные для данной местности пейзажи — невысокие зеленые холмы и поля, засеянные пшеницей. Коммуна была заброшена в 1963 году из-за частых повторяющихся землетрясений.
6. Форт Калавантин Дург
Заброшенный форт Калавантин Дург.
Индия
Этот форт находится прямо напротив Прабалгада, и его видно со скоростной автомагистрали Мумбаи-Пуне. Согласно рассказам, форт был построен для королевы по имени Калавантин. Ступеньки, ведущие к нему, были вырезаны прямо в склоне скалы. Представители народности Адиваси из деревни Мачи-Прабал соблюдают обычай танцевать на каждом фестивале Холи (Шимга) на вершине крепости Калавантин.
7. Город-призрак Колманскоп
Заброшенный город-призрак в пустыне Намиб Колманскоп.
Намибия
Колманскоп - город-призрак в пустыне Намиб в южной части Намибии, в нескольких километрах от города Порт-Людериц. Он был назван в честь водителя грузовика по имени Джонни Коулмана, который во время песчаной бури первым бросил свой дом на небольшом холме напротив поселения. Когда-то это была маленькая, но очень богатая шахтерская деревня, ныне же Колманскоп - это популярное туристическое направление.
8. Корабль «SS Ayrfield»
Заброшенный корабль в бухте Домбуш «SS Ayrfield».
Австралия, Бухта Домбуш
SS Ayrfield - ранее известный как SS Corrimal - это ржавый корабль, заросший с густой растительностью, который сел на мель в бухте Домбуш, к западу от австралийского Сиднея. Стальной корабль водоизмещением 1140 тонн и длиной 79,1 метра был построен в Великобритании в 1911 году и зарегистрирован в Сиднее в 1912 году. Он был куплен правительством Содружества и использовался для транспортировки припасов для американских войск, дислоцированных в Тихоокеанском регионе во время Второй мировой войны.
9. Купольные дома Нейпплса
Заброшенные купольные дома в Нейпплсе.
США, Флорида
Дома столь необычной формы первоначально начали строиться в 1981 году в Нейпплс (Флорида), а затем в 2005 году их продали Джону Тосто. С тех пор недвижимость так и не была достроена из-за постоянных судебных тяжб относительно перепланировки, в ходе которых Тосто выставили штрафы в размере более 185 000 долларов.
10. Рыбацкая хижина в Берхтесгадене
Заброшенная рыбацкая хижина в национальном парке Берхтесгаден.
Германия
Рыбацкую хижину можно найти в Национальном парке Берхтесгаден, расположенном на юго-востоке Германии. Основанный в 1978 году парк занимает площадь 210 квадратных километров и принадлежит Баварии. Его высокие горные ландшафты примечательны обширными лесами и крутыми скалами.
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