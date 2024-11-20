«Bhishma Mk-3»: что собой представляет индийский Т-90, только что принятый на вооружение

В начале октября вооруженные силы Индии показали новый танк с «подозрительным» названием Т-90 Bhishma Mk-3. Совершенно очевидно, что в разработке передовой боевой машины не обошлось без «русского следа». По словам тамошних военных, появление новой машины стало большим шагом не только в обеспечении обороноспособности страны, но и в развитии местного ОПК.
Если, что-то выглядит как Т-90... /Фото: mavink.com.
Россия и Индия активно сотрудничают в области оборонно-промышленного комплекса еще с советских времен. И вот в начале октября 2024 года вооруженные силы Бахарата наконец приняли на вооружение один из плодов этого тесного сотрудничества. Речь идет о новом основном боевом танке с названием Bhishma Mk-3 (Бхишма). Новая машина стала продуктом многолетнего сотрудничества специалистов двух стран и на сегодняшний день является практически полностью локализованной версией российского танка Т-90. При этом назвать «Бхишму» копией оригинального российского танка все-таки нельзя, так как машина пережила глубокую модернизацию и адаптацию к условиям Южной Азии.
Ездит как Т-90. /Фото: globaldefensecorp.com.
Начать стоит с того, что производство Т-90 Бхишма на 83% локализовано в Индии. При этом в будущем индусы намерены довести показатель локализации производства до 100%. Особенно важен тот факт, что индийская версия Т-90 оснащается оригинальным дизельным мотором местного производства. Оснащают танки новым V12 мотором с отдачей 1 130 лошадиных сил. Благодаря ему российско-индийская машина может разгоняться до 60 км/ч, обладает повышенной мобильностью и проходимостью. На полных баках «Бхишма» способен пройти до 550 км. Таким образом по ходовым качествам индийская новинка в целом сопоставима с новейшими российским танками Т-90М «Прорыв-3».
И стреляет как Т-90... /Фото: armyrecognition.com.
Что касается вооружения, то в качестве главного калибра в индийском Т-90 используется российская 125-мм пушка 2А46М-5, которая применяется вкупе с традиционным автоматом заряжания и имеет боекомплект в 42 снаряда. Было ли локализовано производство российских орудий на территории Бахарата – не сообщается. В качестве дополнительного вооружения применяется традиционный пулемет калибра 7.62 мм с боекомплектом 3 тысячи патронов. В целом в вопросах вооружения, индийский Т-90 мало чем может удивить. То же самое касается и реактивной защиты танка. Известно, что российско-индийская машина оснащается модулями типа «Контакт-5».
То вполне вероятно, что это Т-90. /Фото: tass.com.
Что в «Бхишме», помимо двигателя, действительно индийское, так это почти вся начинка. Практически вся электроника, включая средства связи, систему управления огнем и системы наблюдения – собственного индийского производства. Исключение составляет только система активной защиты танка. Машина использует модель LEDS-150 производства компании «Saab Avitronics», находящейся в Южно-Африканской республике. Тем не менее, для Индии новый улучшенный и во многом локализованный Т-90 стал большим шагом вперед, как в деле повышения обороноспособности страны, так и в деле развития собственного ОПК с целью снижения зависимости Индии от импорта вооружений. Ну, а для России проект «Бхишма» стал еще одним доказательством состоятельности и привлекательности для экспортеров ее танковой школы.
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