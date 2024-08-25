10 книг для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

Книги для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

1. «Наши враги и друзья», Н. Студенецкий, 1930 г

Обложка детской книги, изданной в 1930 году.

Только вперёд!

2. «Детям о Ленине», А. Кравченко, 1925 г

Обложка детской книги, изданной в 1925 году.

Как это было.

Ленин и крестьяне.

Чтобы помнили.

3. «Как победила революция», 1925 г

Обложка книги «Как победила революция».

Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст

4. «Красноармеец Ванюшка», В. Щеглов, 1928 г

Обложка книги «Красноармеец Ванюшка».

Интересная история для детей.

Яркие иллюстрации и понятный текст.

Всем ребятам пример!

5. «Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г

«Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г . Обложка.

Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.

6. «Комсомольское племя», К. Пискунов, 1931 г

Обложка книги «Комсомольское племя».

Книга для советской молодёжи 1930-х.

Книга для советской молодёжи 1930-х.

6. «Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых», 1920 г

Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых.

7. «Картошка», 1930 г

Обложка книги «Картошка».

Рассказ-инструкция.

Вот такой конструктор.

8. «Чадра Гульзарчи», Н. Шер, 1931 г

«Чадра Гульзарчи». Обложка книги Шер.

О судьбе женщины Востока.

Свободу женщинам Востока!

9. «Дети нег...ов», А. Солодовников, 1929 г

Обложка книги А. Солодовникова.

Наши друзья с далёкого континента.

Трудолюбие - главное условие счастливой жизни.

10. «О том, как приехал шоколад в Моссельпром», 1925 г

Обложка книги про шоколад.

Увлекательная история про путь шоколада в СССР.

Увлекательная история про путь шоколада в СССР.