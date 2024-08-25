10 книг для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

Книги для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах
Молодая Страна Советов использовала все средства агитации и пропаганды, и не последнее место в этом непростом деле занимали книги для детей и юношества. В нашем обзоре книги, которые были изданы в период с 1918 по 1938 годы.
1. «Наши враги и друзья», Н. Студенецкий, 1930 г
Обложка детской книги, изданной в 1930 году.
В этой книжке наглядно показано – кто друзья, а кто враги. Тут и клоун-империалист, и капиталисты, и контрреволюционеры, но заканчивается всё пионерским маршем и солдатами с Красным знаменем.
Только вперёд!
Пролетарии всех стран.
2. «Детям о Ленине», А. Кравченко, 1925 г
Обложка детской книги, изданной в 1925 году.
Советские дети с молодых ногтей должны были знать о вожде Страны Советов.
Как это было.
Наглядные иллюстрации.
Ленин и крестьяне.
Чтобы помнили.
3. «Как победила революция», 1925 г
Обложка книги «Как победила революция».
В этой книжки - краткая история революции для самых маленьких. Именно такой эту историю знали многие поколения советских детей.
Яркие иллюстрации и понятный текст.
Яркие иллюстрации и понятный текст.
Яркие иллюстрации и понятный текст.
4. «Красноармеец Ванюшка», В. Щеглов, 1928 г
Обложка книги «Красноармеец Ванюшка».
Эта книга, судя по всему, должна была донести до советских детей прелести службы в армии.
Интересная история для детей.
Яркие иллюстрации и понятный текст.
Всем ребятам пример!
5. «Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г
«Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г . Обложка.
Трибун революции Владимир Маяковский не остался в стороне от просветительской работы. Именно его заслугой стала «Советская Азбука». Идеологическая и пропагандистская составляющая на лицо.
Очень говорящие буквы.
Очень говорящие буквы.
Очень говорящие буквы.
Очень говорящие буквы.
6. «Комсомольское племя», К. Пискунов, 1931 г
Обложка книги «Комсомольское племя».
Октябрята, пионеры и, конечно, комсомольцы - по этой лесенке должен был пройти каждый советский ребёнок.
Книга для советской молодёжи 1930-х.
Книга для советской молодёжи 1930-х.
6. «Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых», 1920 г
Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых.
В этой книге было несколько разделов. В первом давались азы грамоты. Во втором содержались короткие раскаты о тлетворном влиянии церкви, о необходимости созидательного труда, о победе революции. Был текст «Интернационала» и рассказы максима Горького. Третий раздел – это методические указания для преподавателей.
Азы грамоты.
И коротенькие рассказы.
7. «Картошка», 1930 г
Обложка книги «Картошка».
Рассказ-инструкция.
Вот такой конструктор.
8. «Чадра Гульзарчи», Н. Шер, 1931 г
«Чадра Гульзарчи». Обложка книги Шер.
Куда же без истории об освобождённых женщинах Востока.
О судьбе женщины Востока.
Свободу женщинам Востока!
9. «Дети нег...ов», А. Солодовников, 1929 г
Обложка книги А. Солодовникова.
Наши друзья с далёкого континента.
Трудолюбие - главное условие счастливой жизни.
10. «О том, как приехал шоколад в Моссельпром», 1925 г
Обложка книги про шоколад.
Увлекательный рассказ о том, как индийские и африканские мальчишки собирают какао, и как его доставляют на фабрику «Красный Октябрь», где и делают шоколад.
Увлекательная история про путь шоколада в СССР.
Увлекательная история про путь шоколада в СССР.
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