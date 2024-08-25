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10 книг для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах


Книги для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

Книги для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

Молодая Страна Советов использовала все средства агитации и пропаганды, и не последнее место в этом непростом деле занимали книги для детей и юношества. В нашем обзоре книги, которые были изданы в период с 1918 по 1938 годы. В них дух ново1 идеологии, ценности общества, которое в то время находилось на ранней стадии развития.

1. «Наши враги и друзья», Н. Студенецкий, 1930 г


Обложка детской книги, изданной в 1930 году.

Обложка детской книги, изданной в 1930 году.

 

В этой книжке наглядно показано – кто друзья, а кто враги. Тут и клоун-империалист, и капиталисты, и контрреволюционеры, но заканчивается всё пионерским маршем и солдатами с Красным знаменем.
Только вперёд!

Только вперёд!

Пролетарии всех стран.

Пролетарии всех стран.

 

2. «Детям о Ленине», А. Кравченко, 1925 г


Обложка детской книги, изданной в 1925 году.

Обложка детской книги, изданной в 1925 году.

Советские дети с молодых ногтей должны были знать о вожде Страны Советов.
Как это было.

Как это было.

 
Наглядные иллюстрации.

Наглядные иллюстрации.

 
Ленин и крестьяне.

Ленин и крестьяне.

 
Чтобы помнили.

Чтобы помнили.

 

3. «Как победила революция», 1925 г


Обложка книги «Как победила революция».

Обложка книги «Как победила революция».

В этой книжки - краткая история революции для самых маленьких. Именно такой эту историю знали многие поколения советских детей.
Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст.

 
Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст.

 
Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст.

 

4. «Красноармеец Ванюшка», В. Щеглов, 1928 г


Обложка книги «Красноармеец Ванюшка».

Обложка книги «Красноармеец Ванюшка».

Эта книга, судя по всему, должна была донести до советских детей прелести службы в армии.
Интересная история для детей.

Интересная история для детей.


Яркие иллюстрации и понятный текст.

Яркие иллюстрации и понятный текст.


Всем ребятам пример!

Всем ребятам пример!

 

5. «Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г



«Советская Азбука», В. Маяковский, 1919 г . Обложка.

Трибун революции Владимир Маяковский не остался в стороне от просветительской работы. Именно его заслугой стала «Советская Азбука». Идеологическая и пропагандистская составляющая на лицо.
Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.


Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.

 
Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.

 
Очень говорящие буквы.

Очень говорящие буквы.

 

6. «Комсомольское племя», К. Пискунов, 1931 г


Обложка книги «Комсомольское племя».

Обложка книги «Комсомольское племя».

Октябрята, пионеры и, конечно, комсомольцы - по этой лесенке должен был пройти каждый советский ребёнок.
Книга для советской молодёжи 1930-х.

Книга для советской молодёжи 1930-х.

 
Книга для советской молодёжи 1930-х.

Книга для советской молодёжи 1930-х.

 

6. «Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых», 1920 г


Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых.

Революционный рабоче-крестьянский букварь для взрослых.

 

В этой книге было несколько разделов. В первом давались азы грамоты. Во втором содержались короткие раскаты о тлетворном влиянии церкви, о необходимости созидательного труда, о победе революции. Был текст «Интернационала» и рассказы максима Горького. Третий раздел – это методические указания для преподавателей.
Азы грамоты.


 
И коротенькие рассказы.

И коротенькие рассказы.

 

7. «Картошка», 1930 г


Обложка книги «Картошка».

Обложка книги «Картошка».

 
Рассказ-инструкция.

Рассказ-инструкция.

 
Вот такой конструктор.

Вот такой конструктор.

 

8. «Чадра Гульзарчи», Н. Шер, 1931 г



«Чадра Гульзарчи». Обложка книги Шер.

Куда же без истории об освобождённых женщинах Востока.
О судьбе женщины Востока.

О судьбе женщины Востока.

 
Свободу женщинам Востока!

Свободу женщинам Востока!

 

9. «Дети нег...ов», А. Солодовников, 1929 г


Обложка книги А. Солодовникова.

Обложка книги А. Солодовникова.

 
Наши друзья с далёкого континента.

Наши друзья с далёкого континента.

 
Трудолюбие - главное условие счастливой жизни.

Трудолюбие - главное условие счастливой жизни.

 

10. «О том, как приехал шоколад в Моссельпром», 1925 г


Обложка книги про шоколад.

Обложка книги про шоколад.

Увлекательный рассказ о том, как индийские и африканские мальчишки собирают какао, и как его доставляют на фабрику «Красный Октябрь», где и делают шоколад.
Увлекательная история про путь шоколада в СССР.

Увлекательная история про путь шоколада в СССР.

 
Увлекательная история про путь шоколада в СССР.

Увлекательная история про путь шоколада в СССР.

 

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