Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м. Самая большая из российских — Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей, 242 м.
На фото: Граница Бразилии и Парагвая
Дамбы необходимы для того, чтобы создавать крупнейшие хранилища пресной воды для питья и орошения земель, предотвращать наводнения и стихийные катастрофы в местах, где есть риск подтоплений, а также генерировать электричество. Так, мощности одной из крупнейших ГЭС — «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая — хватит для того, чтобы одновременно зажечь 120 млн лампочек.
По дамбам, на строительство которых подчас уходили годы, нередко прокладывают автомобильные дороги. А еще это одни из лучших видовых точек планеты. Так, знаменитая дамба Гувера в США ежегодно принимает до 9 млн туристов.
Они же сами и объекты съемок. В нашей подборке — самые красивые дамбы мира.
Россия
Невада, США
Австрия
Китай
Невада, США
Японские Альпы, Япония
Россия
Лесото, Южная Африка
Граница Бразилии и Парагвая
Грузия
Швейцария
Португалия
Таиланд
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Таиланд
Миссури, США
Португалия
Китай
Граница Швейцарии и Франции
Египет
Великобритания
Бразилия
Россия
Австрия
Швейцария
Грузия
Невада, США
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Самые красивые дамбы из разных уголков планеты
Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м. Самая большая из российских — Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей, 242 м.
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