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С нами не соскучишься!

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Неловкий момент: 10 провалов в истории

Вы упали, вас окатили водой? Кошка написала вам в ботинки, вы купили просроченное молоко? Не расстраивайтесь и не считайте себя неудачником десятилетия, потому что история знает более нелепые случаи невезения.

Неловкий момент: 10 провалов в истории

1. Отвергнутая Джоан К. Роулинг


Неловкий момент: 10 провалов в истории

12 издательств отвергли рукопись «Гарри Поттера» прежде, чем Bloomsbury в конце концов согласилось издать бессмертную историю о мальчике, который выжил. Получилось такое волшебство благодаря совету восьмилетней дочери руководителя издательства Алисе. Книги в итоге были переведены на 60 языков, а Роулинг заработала около $1 млрд.

2. Выброшенная папка ценных бумаг Bitcoin


Неловкий момент: 10 провалов в истории

Джеймс Хауэлс купил 7500 биткоинов в 2009 году, когда их стоимость была равна почти нулю. К 2013 году один биткоин стал цениться в 613 фунтов стерлингов. Таким образом, ценные бумаги Хауэлса стоити 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Проблема была только в том, что Хауэлс оставил свой драйвер с данными в ящике стола и забыл об этом, а затем выбросил с ненужными бумагами. После осознания ужасного он попробовал разыскать драйвер, но ему сказали, что он уже на общей свалке и может быть где угодно.

3. Упущенная покупка Google за $1 млн


Неловкий момент: 10 провалов в истории

Владельцы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин вступили в переговоры с основателем Excite Джорджем Беллом в 1999 году, потому что хотели продать поисковую систему за $1 млн. Белл готов был заплатить не больше $750 000. Что ж, сегодня Google оценивается в $365 млрд. Упс.

4. Профуканное убийство Гитлера


Неловкий момент: 10 провалов в истории

В 1914 году британский солдат Генри Танди, который среди рядовых был отмечен самым большим количеством медалей во время Первой Мировой войны, прошел мимо безоружного и раненого Адольфа Гитлера, лежащего в канаве, но решил его не добивать.

5. Продажа 610 000 акций вместо одной


Неловкий момент: 10 провалов в истории

В 2005 году японский работник биржи оценил свою компанию в 190 миллионов фунтов стерлингов после ошибки биржевых торгов, при которых он продал 610 000 акций по стоимости в 1 иену (50 пенсов) вместо того, чтобы продать одну акцию за 610 000 иен, как ему и велели. Биржа отвергла просьбы компании отменить продажу, так что компания вынуждена была выкупать собственные акции.

6. Разгневанный Чингисхан


Неловкий момент: 10 провалов в истории

Первый великий хан Монгольской империи Чингисхан пытался наладить дипломатические и торговые связи с Ала ад-Дин Муххамедом, шахом соседнего Государства Харезмшахов (территория современных Ирака и Ирана) в XIII веке. Однако, после того, как все предложения Чингисхана были отклонены, а монгольский дипломат обезглавлен, Чингисхан яростно отреагировал на такую форму отказа и отправил 200 000 воинов уничтожить государство.

7. Отказ в работе Брайану Эктону и Яну Куму


Неловкий момент: 10 провалов в истории

Компания Facebook отвергли программистов Брайана Эктона и Яна Кума, когда те проходили собеседование в 2009 году. Через несколько лет Facebook купила у отвергнутых программистов их проект WhatsApp pf $19 млрд.

8. Заказ слишком широких поездов


Неловкий момент: 10 провалов в истории

Французская государственная железная дорога потратила $16 млрд на новый комплект поездов. К сожалению, поезда оказались слишком широкими для более 1300 платформ на станциях по всей стране. Решение проблемы стоит еще $50 млн. Это почти как купить машину и не проверить, поместится ли она в вашем гараже.

9. Контракт с Брайаном Пулем и The Tremeloes


Неловкий момент: 10 провалов в истории

В 1962 году студия звукозаписи Decca искала новые группы и новых исполнителей, чтобы подписать их на лейбл. Они прослушали две группы в их студиях в Лондоне и подписали контракт с Брайаном Пулем и группой The Tremeloes. Знаете, какой группе они отказали? Квартету из Ливерпуля, который позже станет знаменит как The Beatles.

10. Ошибка в названии компании


Неловкий момент: 10 провалов в истории

На Британское правительство подали в суд на возмещение ущерба в $9 млн после бюрократической ошибки, в результате в названии компании была написана лишняя буква, и по ошибке компанию ликвидировали. Более 250 человек остались без работы, когда компанию Taylor and Son приняли за обанкротившуюся в 2009 Taylor and Sons.

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