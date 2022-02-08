10 секретов Шелкового пути, которые стали известны совсем недавно

Жемчужина Шелкового пути - красавица Бухара.
Протянувшись более чем на 10 000 километров, Шелковый путь простирался от Средиземного моря на западе до Индии на юге и до Китая на востоке. С III века он был основным маршрутом, соединяющим Восток и Запад. Но есть свидетельства того, что торговля на этом пути велась гораздо дальше. Постоянный поток товаров, технологий и идей фактически размыл границы между цивилизациями вдоль Шелкового пути и способствовал развитию человеческой цивилизации.
1. Доисторические цивилизации
Секрет Шелкового пути: доисторические цивилизации.
В 2010 году во время раскопок вдоль западного берега реки Хэйхэ были найдены следы цивилизации возрастом от 4 100 до 3 600 лет. Исследователи обнаружили предметы из меди и плавильное оборудование, предположив, что ранее в этом месте был древний металлургический центр. Что особо интересно, подобный медеплавильный завод является самым ранним в истории.
Помимо этого, при раскопках были обнаружены обугленные ячмень и семена пшеницы, а также каменные сельскохозяйственные инструменты и глинобитные дома. Это свидетельствует о том, что торговля между Востоком и Западом вдоль этого маршрута велась намного раньше, чем во время династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г.н.э.), при которой, как ранее предполагалось, открылся Шелковый путь.
2. Корни идиша
Секрет Шелкового пути: корни идиша.
Идиш является 1000-летним языком ашкеназов. Первоначально ученые считали, что это немецкий диалект, поскольку идиш содержит элементы славянских языков, иврита, фарси и турецкого, а в письменной форме он похож на арамейский язык. Недавние исследования Университета Шеффилда предполагают, что идиш возник среди персов и ашкеназов, живущих вдоль Великого шелкового пути. Исследователи даже смогли точно определить, где именно возник этот загадочный язык — на территории современной Северо-Восточной Турции.
Теория, что идиш был языком Шелкового пути, поддерживается тем фактом, что в нем есть 251 термин для понятий купли и продажи. Некоторые считают , что евреи-ашкенази обосновались в Хазарии в первом тысячелетии нашей эры, перебравшись в Европу после распада торговых путей. Другие же исследователи, такие как Пол Векслер из Университета Тель-Авива, не согласны с этим и настаивают, что идиш является славянским языком, который позаимствовал новые слова из других языков, сохранив при этом свою первоначальную грамматику.
3. Болезни
Секрет Шелкового пути: болезни.
Ученые долго думали, что чума появилась на Западе в результате зараженных блох, которых переносили крысы. Однако недавние исследования показали, что виновниками являются скорее песчанки. Команда из Университета Осло проанализировала сохранившиеся записи после вспышек Черной Смерти и определила, что они были связаны с климатическими изменениями, влияющими на азиатских грызунов, а не на европейских крыс.
Рост температуры на 1 градус по Цельсию удваивает распространенность чумы у грызунов Центральной Азии. Исследователи полагают, что возможно одним из ключевых факторов распространения чумы были верблюды торговцев Великого шелкового пути. Эти вьючные животные могли легко заразиться чумой от блох с песчанок и передать заболевание людям.
4. Утерянное ответвление
Секрет Шелкового пути: утерянное ответвление.
В 2005 году монахи обнаружили 1800-летнюю гробницу в Тибете, в которой нашлись свидетельства давным-давно утерянной части Великого шелкового пути. В находящейся на высоте 4,3 км над уровнем моря гробнице нашли китайский шелк, керамические и бронзовые сосуды и маску из чистого золота, что явно свидетельствует о контактах между китайскими и тибетскими купцами. Могила также содержала наиболее древние образцы тибетского чая.
Ранее самый древний тибетский чай датировался VII веком, но тот, который нашли в гробнице, на 500 лет старше. Химический состав чая примерно совпадал с чаем, обнаруженным в гробнице императора династии Хань 2100-летней давности. Эксперты считают, что оба сорта чая были выращены в провинции Юньнань на юге Китая. Исследователи заявили, что эти находки свидетельствуют о давно утерянном высокогорном ответвлении Шелкового пути.
5. Согдийские письма
Секрет Шелкового пути: согдийские письма.
В 1907 году английский археолог Аурел Стейн обнаружил пять таинственных писем в руинах сторожевой башни, которая когда-то охраняла город Шелкового пути Дуньхуан. Эти письма являются самыми ранними примерами письменности согдийской культуры. Согдийцы были народом иранского происхождения и контролировали торговлю в плодородных долинах Средней Азии между VI веко до н.э. и X веком н.э.
Эти 5 писем описывают историю согдийской диаспоры и ее роль в качестве купцов Шелкового пути. Некоторые полагают, что переписку конфисковали китайские власти, другие же считают, что почтовый перевозчик в спешке забыл письма.
6. Саван из каннабиса
Секрет Шелкового пути: саван из каннабиса.
В 2016 году археологи обнаружили могилу в расположенном возле Шелкового пути оазисе Турфан, в которой содержался каннабис. Находка свидетельствует о важности марихуаны среди древних жителей Шелкового пути. Могила датируется 2 800 - 2 400 годами и 30-летний человек был погребен с 13 кустами конопли до метра в длину, в которые подобно савану был завернут труп.
Исследователи полагают, что захоронение принадлежит к древней культуре Субейхи, которая доминировала в регионе 3000 - 2000 лет назад. Оазис Турфан всегда был популярным местом остановки для путешествующих вдоль Шелкового пути. Данное захоронение явно демонстрирует то, что каннабис был очень популярен на Шелковом пути.
7. Греческое влияние на терракотовую армию
Секрет Шелкового пути: греческое влияние на терракотовую армию.
В 1974 году фермеры случайно раскопали примерно 8000 потрясающе детализированных терракотовых солдат в натуральную величину в гробнице Цинь Шихуанди. Недавно была выдвинула теория, что на Терракотовую армию оказала влияние греческая культура. До создания терракотовых воинов императора в 210 г. до н.э. у китайцев не было традиции создания скульптур в натуральную величину. Анализы ДНК в провинции Синьцзянь также показали, что в то время были контакты между китайцами и европейцами. Однако, не все согласны с греческой теорией влияния.
Китайские историки отмечают, что в труде историографа империи Хань Сыма Цяня “Ши цзи” содержится подробный отчет о создании гробницы и терракотовой армии без каких-либо ссылок на европейское влияние. Хотя нет никаких сомнений в том, что культуры Востока и Запада встречались на Шелковом пути.
8. Кизильские пещеры
Секрет Шелкового пути: кизильские пещеры.
Кизильские пещеры тысячи Будд отражают распространение религиозных идей по Великому шелковому пути. Этот пещерный комплекс, расположенный в Синьцзяне, является самым ранним из китайских буддийских пещерных храмов и в настоящее время располагается в мусульманском районе. Торговцы распространяли обе религии в регионе вдоль Шелкового пути. Комплекс был построен между III и VIII веками в тохарском государстве Гаочан. 236 известных пещерных храмов высечены в 2-километровой скале.
Некоторые из этих храмов являются простыми, неукрашенными кельями. Другие же представляют собой богато украшенные помещения, заполненные фресками (причем, происхождение фресок остается загадкой). Отсутствие китайских элементов предполагает, что они были написаны до появления влияния Тан в данном регионе в VIII веке. Присутствие греко-индийских и иранских элементов предполагает гораздо более раннюю дату создания этих таинственных росписей.
9. Кладбище в оазисе
Секрет Шелкового пути: кладбище в оазисе.
В 2007 году археолог раскопал таинственное 1700-летнее кладбище возле Шелкового пути. В обнаруженной возле оазиса Куча на северо-западе Китая загадочной могиле M3 стены были расписаны резьбой, изображающей мифических стражей сторон света: Лазурный Дракон Востока, Белый Тигр Запада, Черная Черепаха Севера и Алая Птица Юга. Кем были эти люди, похороненные на кладбище возле Шелкового пути, неизвестно.
Могила была разграблена и не было обнаружено никаких надписей, которые могли бы раскрыть личность покойных, а некоторые из могил и вовсе были использованы несколько раз (в ряде камер погребены до 10 человек). Куча когда-то был самым густонаселенным оазисом в бассейне реки Тарим и центром буддистского государства, которое контролировало торговлю вдоль северного края Шелкового пути.
10. Гробницы Верхнего Мустанга
Секрет Шелкового пути: гробницы Верхнего Мустанга.
В 2009 году благодаря сейсмической активности обнаружился ряд гробниц в Верхнем Мустанге, Непале, которые буквально переписали историю Шелкового пути. Эти 10 гробниц датировались 400 — 650 годами, а в одной из них нашли гроб с телом взрослого человека в сложной погребальной маске. Тем не менее, текстиль, найденный в гробнице, представлял наибольший интерес для исследователей. Анализ выявил в этих одеждах шелковые волокна и лаковые красители, импортированные из Китая и Индии.
Учитывая, что не существует никаких доказательств того, что в этом месте производился шелк, исследователи теперь считают, что Шелковый путь заходил гораздо южнее, чем это представлялось ранее. Сухой климат и высота в 4000 метров позволил прекрасно сохраниться ткани. Находка показывает, что регион Верхнего Мустанга когда-то был небольшой, но неотъемлемой составляющей частью гораздо большей торговой сети.
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