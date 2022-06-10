Солнце в гостиной: 10 крутых примеров того, как оживить осенний интерьер
Осенью в интерьере так не хватает света и тепла, порой он кажется скучным и немного угнетающим. Что же делать в таких случаях? Дизайнеры рекомендуют оживлять пространство при помощи жёлтого цвета. Мы собрали в одном обзоре самые интересные и красивые примеры того, как добавить солнечные нотки в интерьер и сделать его более оптимистичным!
Солнце в каждой детали
Солнце в каждой детали
Интерьер гостиной комнаты должен встречать гостей радужными объятиями. Здесь нет места для уныния и печали. Отличным помощником в этом вопросе способен стать жёлтый цвет, который ассоциируется с оптимизмом, солнцем и радостью. Осенью и зимой как раз ощущается дефицит тепла, и оттенки солнца вполне могут спасть положение. Стоит попробовать поработать со светлыми полутонами, оформить интерьер предметами декора, выполненными в разных вариациях жёлтого – от нежного лимонного до насыщенного цвета лимона.
Стильный интерьер гостиной
На контрасте
На контрасте
Жёлтый цвет отлично работает на контрастных решениях. Например, он будет здорово смотреться в сочетании с тёмно-серой стеной или полом из тёмного дерева. Этот приём очень освежает пространство и словно отрезвляет его. Тут нет романтичности, но есть здоровый контраст, который так необходим в осенний период.
Контрастный интерьер
Особенности осеннего интерьера
Красивый осенний интерьер
У осеннего интерьер есть свои особенности. За лето глаз человека перенасыщается яркими красками, поэтому с наступлением холодов нас так тянет на спокойные гармоничные сочетания. Но это вовсе не значит, что мы должны окружить себя предметами интерьера скучных оттенков. Можно выбрать спокойный фон, например, серый или бежевый, а уже к нему постепенно добавлять смелые акценты. Чем сильнее будут холода, тем больше будет желание окружить себя солнечными оттенками. Вот тут жёлтый будет как раз кстати.
Осенний интерьер гостиной
Стильные детали, которые делают интерьер теплее
Стильные детали, которые делают интерьер теплее
Чтобы сделать интерьер визуально более тёплым и приятным, не обязательно красить стены в жёлтый цвет или покупать диван солнечного оттенка. Цветовые акценты можно расставить иным способом, например, установить в монотонной комнате шторы в стиле омбре с вкраплением тёплых оттенков. Или же акцентировать внимание на одном из предметов интерьера, например, на журнальном столике или полочке для книг.
Необычные шторы
Чувство стиля
Лаконично и стильно
Какое бы решение ни было принято, оформителя не должно покидать чувство стиля. очень легко перестараться и добавить больше цветовых пятен, чем хотелось изначально. Поэтому вводить новые предметы нужно постепенно. Жёлтого в интерьере не должно быть много, его всегда следует разбавлять нейтральными оттенками. Идеально он сочетается со всеми тонами серого, неплохо смотрится с белым и тёплыми молочными оттенками.
Гармоничный интерьер
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии