Факты из детства, которые определяют всю дальнейшую жизнь человека

Все проблемы — из детства! Так утверждают психологи. Люди, которые сегодня страдает от ожирения или излишней мнительности, оглянувшись назад, могут понять, когда это началось.







Перед вами 12 факторов, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь человека.



1. Если ваши родители не позволяли вам принимать самостоятельных решений, то повзрослев, вы станете человеком, находящимся в патологической зависимости от партнёра.



2. Если вы — мужчина и в детстве у вас была эмоциональная связь с отцом, то ваша взрослая интимная жизнь в полном порядке.



3. Если ваши родители постоянно вас контролировали, вы можете стать очень упрямым взрослым, так как привыкли к сопротивлению.



4. Если вы слишком много смотрели телевизор, то у вас могут быть подавлены навыки общения.



5. Просмотр передач со сценами насилия может сделать вас агрессивным, так как дети невольно копируют поведение героев и запоминают эту модель как нормальную.



6. Если вы копировали всё, что делали ваши родители, даже если это не имело смысла, то вы — открытый человек, стремящийся к культурному диалогу.



7. Если в детстве вас часто наказывали, вы, скорее всего, поняли, как не попадаться. И в конечном итоге превратились в скрытного взрослого.



8. Если ваши родители злоупотребляли алкоголем, вы, вероятно, очень серьёзный взрослый.

А ещё вы слишком ответственны, так как с детства нянчились с собственными предками.9. Если вы были психологически травмированы в детстве, то повзрослев , можете заполучить ожирение.10. Если в детстве с вами жестоко обращались, вы часто страдаете от депрессии. Депрессия у жертв домашней тирании случается вдвое чаще среднего показателя.11. Если вы выросли в бедности, ваша кратковременная память (то есть способность удерживать в памяти одновременно несколько объектов) будет хуже.12. Если ваши родители развелись, когда вам было 3–5 лет, то ваши отношения с ними будут очень напряжёнными, когда вы повзрослеете, особенно отношения с отцом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)