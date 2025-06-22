Кто и как строил средневековые английские замки: три главные цитадели Британии

Замковая архитектура средневековой Англии переполнена сотнями интересных достопримечательностей, сохранивших свой облик и монументальность до наших дней. С глубокой древности жители этих земель всячески использовали такие постройки, причем как для оборонительных целей, так и для проживания населения.
1. Для чего строили замки в Англии
Замок в Дувре был важным элементом «Битвы за Британию» в годы Второй мировой войны/ Фото: britannica.com
Не секрет, что в наше время многие часто не учитывают, что замки – это вообще военные объекты, а во времена Средневековья в них селились местные лорды, пытаясь защитить свое семейство от вражеских нападений. А происходило такое очень часто – чуть ли не ежегодно. Тем не менее были и уникальные архитектурные памятки, которые рассматривались исключительно как оборонительные.
К примеру, Дуврская цитадель является ярким примером таких построек – она имела необычное размещение, возвышаясь на скалах в самой узкой части протоки Ла-Манша.
Не секрет, что Британия является островной державой, поэтому фактически до XX века вражеские нападения происходили только с моря, а заплывали враги через эту же протоку. Поэтому самая первая флотилия была построена еще древними римлянами, а саксы и англы после обустроили наблюдательные вышки, тогда как норманны строили замковые стены. С того времени все войны, происходящие в Британии, тем или иным образом были тесно связаны с Дуврской цитаделью.
Внутренние помещения Дуврского замка/ Фото: seeingthepast.com
К слову, во времена Второй мировой войны здесь даже функционировала база ВВС, а также выездной штаб Черчилля. Вооруженные силы вышли из укрепления лишь в 70-х гг. прошлого века. Сами архитектурные объекты пребывают в отличном состоянии, а многие части построек остались целыми.
Туристы могут оставаться в этой крепости весь день, наслаждаясь эффектными комнатами, военными артефактами, руинами англо-саксонского периода и т.д. Еще осталась башня, с которой горожан оповещали о наступлении врага.
2. Уорикский замок Вильгельма Завоевателя
Нынешние стены Уорикского замка были построены в 14 веке/ Фото: warwickarmshotel.com
В отличие от описанной выше цитадели, Уорикский замок позволяет развлечься вместе с семьей на различных аттракционах. Первый форт был заложен еще в XI веке Вильгельмом Завоевателем, который поставил целью укорениться на новой захваченной территории.
Форпост построили из камня через сто лет, а те стены, что доступны туристам сейчас, датируются XIV веком. Многие из сооружений восстановили сегодня, в том числе те, которые уже полностью разрушены, включая ров времен Средневековья.
Вид замка с высоты птичьего полета/ Фото: visitwarwick.co.uk
В результате появился уникальный комплекс, украшенный элементами соответствующих эпох. Особенно красочно смотрятся стены, по-прежнему подчеркивающие мощь замка, вокруг которого переплелись множество теорий заговора, мифов и королевских интриг.
Рыцарский турнир у стен цитадели/ Фото: warwick-castle.com
Все здания Уорикского замка доступны для посетителей и заполнены различными экспозициями разных времен. К тому же, в Уорике часто проводятся тематические фестивали, ярмарки и выставки. Дети могут подержать в руках настоящий меч, продегустировать средневековую еду или поучаствовать в обучении ловчих птиц. Возле крепости много зелени, есть парк и лужайки для прогулок.
3. Алник Касл
Построенный норманнами замок Алник/ Фото: visitnorthumberland.com
Замок Алник был перестроен, но по другому поводу. Его возвели норманнские лорды, которые пришли сюда еще в XI веке вместе с Вильгельмом Завоевателем. Желая продемонстрировать свою мощь и укрепить военные позиции, они построили эту крепость.
Семья герцогов Нортумберлендских, которая владела крепостью с XIII века, принимала участие едва ли не в половине заговоров в истории Англии.
Внутри замка Алник/ Фото: discoverbritainmag.com
Лишь в XVII веке руины заброшенного на долгое время замка решили отреставрировать, разместив здесь сад и обновив интерьер. Таким образом удалось сформировать чудесную смесь из старых суровых стен, георгианского декора и элементов в стиле неоготики, которая была популярной в те времена.
Таким образом, средневековые замки Англии строили разные люди и для разных целей. Одни были исключительно оборонительными сооружениями, другие использовались в качестве поместий, третьи – для проживания целых поселков и т.д. В строительстве участвовали кельты, викинги, норманны, саксы и представители многих других народностей тех далеких веков.
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