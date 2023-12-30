Лучшие и худшие гаджеты Джеймса Бонда

Любой фильм о Джеймсе Бонде держится на трех главных составляющих: злодей, мечтающий покорить весь мир, красотка, которой достаточно получить только агента и гаджеты, с помощью которых главный герой разбирается с первыми двумя пунктами списка. За время существования франшизы, предприимчивые режиссеры успели создать целый карго-культ товаров-007. Встречались у них и по-настоящему гениальные находки, но бывали и такие, которые ставили в тупик даже харкорных фанатов фильма. Мы решили собрать несколько самых интересных гаджетов сериала — как лучших, так и самых странных.



Крокодилодка

Акулья пушка

Реактивный ранец

Лыжествол

Часы

Шляпа с полями

Волынка-огнемет