Фонарик из ненужной пластиковой бутылки

Многие согласятся, что свет играет немалую роль в создании атмосферы. Например, приглушенный свет свечей и небольших фонарей несомненно можно считать самым уютным.Если вы хотите добавить уюта в обстановку, тогда сделайте вот такой чудесный фонарик.пластиковая бутылка;фоамиран;картон;горячий клей;электрическая свеча;декор;инструментыБерем бутылку подходящего размера, в нашем случае это 0.5 л, и отрезаем у нее горлышко и дно, оставляя ровную центральную часть. В нашем случае высота получившейся детали — 10.5 см — это цилиндр без верха и дна.Далее берем лист фоамирана и вырезаем из него прямоугольник 21 см на 13 см. Вместо фоамирана также можно использовать плотную бумагу или тонкий картон.Разлиновываем получившийся прямоугольник, линии в 1 см будет достаточно. После чего делаем разрезы по этой разметке, немного, около 1 см, не доходя до верха. Затем приклеиваем получившуюся из фоамирана «юбочку» к пластиковой заготовке с обоих концов. Когда вы приклеите обе стороны образуется «фонарик».Далее из картона вырезаем 4 круга с диаметром 10.5 — для основания и для крышки. Склеиваем их попарно. Также вырезаем из картона 2 круга с диаметром 9 см, их тоже склеиваем друг с другом — это вторая часть крышки.Далее из фоамирана вырезаем кружки с диаметром 5 см, после чего каждый из них разрезаем на 2 равные части.Каждую из частей склеиваем в «ушко» блестящей стороной внутрь, если вы используете глиттерный фоамиран. Таким образом подготавливаем достаточное количество «ушек», которые затем склеиваем друг с другом, формируя вот такой цветок.Так как в фонарике будет использоваться свеча, работающая от батареек, нам необходимо иметь к ней доступ для замены аккумуляторов. Поэтому в картонной заготовке для дна по центру вырезаем отверстие с тем же диаметром, что и у свечи. Вставляем свечу внутрь.Теперь все картонные заготовки сверху и по краям обклеиваем фоамираном. Наконец можно собирать все детали вместе: на основание со свечой устанавливаем корпус-фонарик, затем сверху приклеиваем круг большего диаметра, а на него меньшего. Верхушку украшаем цветком.Теперь осталось только сформировать и приклеить петлю-подвес и фонарик готов!