Что значат названия европейских государств

Почему Италия называется Италией, а Лихтенштейн — Лихтенштейном? Мы попытались разобраться в том, как появились названия сорока пяти европейских стран и что они значат.







Русские названия европейских стран не всегда звучат так, как их произносят местные жители. Различия вызваны тем, что оригинальные названия приспосабливались к русской фонетике или заимствовались через другие языки. В некоторых случаях этимология туманна, тогда приводятся одна-две версии происхождения топонима.



Легендарное прошлое



Беларусь (Беларусь)

Босния и Герцеговина (Bosna i Hercegovina)

Ватикан (Vaticano)

Лихтенштейн (Liechtenstein)

Люксембург (Lëtzebuerg)

Македония (Македонија)

Молдова (Moldova)

Монако (Monaco)

Румыния (România)

Сан-Марино (San Marino)

Франция (France)

Швейцария (Schweiz)

Австрия (Österreich)

Андорра (Andorra)

Ирландия (Éire)

Исландия (Ísland)

Испания (España)

Кипр (Cyprus)

Литва (Lietuva)

Мальта (Malta)

Нидерланды (Nederland)

Норвегия (Norge, Noreg)

Португалия (Portugal)

Черногория (Црна Гора)

Албания (Shqipëria)

Бельгия (België)

Болгария (България)

Великобритания (Great Britain)

Венгрия (Magyarország)

Германия (Deutschland)

Греция (Ελλάδa)

Дания (Danmark)

Италия (Italia)

Латвия (Latvija)

Польша (Polska)

Россия

Сербия (Србия)

Словакия (Slovensko)

Словения (Slovenija)

Финляндия (Suomi)

Хорватия (Hrvatska)

Чехия (Česko)

Швеция (Sverige)

Эстония (Eesti)