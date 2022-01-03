Как Джулии Робертс удалось избавиться от комплексов

Джулия Робертс | Фото: kino-teatr.ru и tele.ru
28 октября празднует свое 50-летие знаменитая американская киноактриса, обладательница премии «Оскар» Джулия Робертс. Сегодня она – одна из самых высокооплачиваемых и востребованных актрис. Кроме того, Джулия Робертс 12 раз возглавляла список самых красивых людей планеты по версии журнала «People». Однако она сама не считает себя выдающейся личностью и до сих пор помнит о тех комплексах, которые отравляли ей жизнь в юности.
Джулия Робертс в юности | Фото: lady.tochka.net
О своем детстве актриса вспоминать не любит. Ее родители развелись, когда ей было 4 года, а отчим оказался садистом и тираном, превратившим жизнь детей в настоящий кошмар. Когда ее брат, Эрик Робертс, стал известным актером, он поделился своими воспоминаниями: «В те дни самым страшным для меня была мысль: «А что же он делает с сестрами?» Но я был настолько униженным, у меня так болело тело от побоев, что я панически боялся вести расследование и уж тем более жаловаться маме. Этот человек-монстр что-то уничтожил в нас. Мы росли среди насилия и зла. Мы были обозлены и унижены. Наверное, все, что было потом в моей жизни и в жизни Джулии, – следствие этого. Мы неумолимо саморазрушались...».
Актриса в начале ее кинокарьеры | Фото: lady.tochka.net
Джулия никогда не одобряла того, что ее брат сделал их семейные тайны достоянием общественности, но подтвердила: юные годы были безрадостными. Проблемы в семье усугублялись непониманием и травлей ровесников. В школе ее считали дурнушкой и дразнили за огромный рот, высокий рост и чрезмерную худобу. С 13 лет Джулия начала работать официанткой, чтобы заработать на карманные расходы, но прежде всего, чтобы поменьше находиться дома.
Актриса в начале ее кинокарьеры | Фото: lady.tochka.net
Кто знает, стала бы она актрисой или нет, если бы не брат, увлекшийся актерским мастерством. Именно он помог своей застенчивой, зажатой и неуверенной в себе сестре попробовать свои силы в кино. Вслед за братом она отправилась в Нью-Йорк, где на нее тут же обратили внимание скауты модельных агентств. Заработанные на фотосессиях деньги Джулия потратила на занятия с логопедом и курсы актерского мастерства. Эрик Робертс, который на тот момент уже активно снимался, помог ей найти свое место в Голливуде. Приехав туда в 1987 г., уже через два года она получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Стальные магнолии». А вскоре ее брат уже не мог соперничать с ней в гонорарах и популярности.
Джулия Робертс в фильме *Красотка*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru и woman.ru
Кадр из фильма *Красотка*, 1990 | Фото: goodhouse.ru
1990-е гг. стали ее звездным часом в кино. После фильма «Красотка» к Джулии Робертс пришла всемирная популярность, а ее гонорары выросли до миллионных. Успех закрепили фильмы «В постели с врагом», «Умереть молодым», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг-Хилл» и «Сбежавшая невеста». А в начале 2000-х гг. Джулия Робертс стала одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. За роль в «Эрин Брокович» ей вручили премию «Оскар», а за участие в фильме «Улыбка Моны Лизы» она получила рекордные 25 млн долларов.
Джулия Робертс в фильме *Красотка*, 1990 | Фото: hochu.ua
Одна из самых красивых женщин планеты | Фото: lady.tochka.net
Джулия Робертс стала первой актрисой, украсившей обложку Vogue, и 12-кратной официально признанной самой красивой женщиной планеты. Несмотря на невероятную популярность, любовь зрителей и многочисленные награды, сама она продолжала переживать из-за внешности. Если с высоким ростом она смирилась, то большой рот, который журналисты называли «чувственным», все так же казался ей безобразным, а шикарную копну волос она называла не иначе как «гребаной соломой».
Джулия Робертс | Фото: lady.tochka.net
Одна из самых красивых женщин планеты | Фото: lady.tochka.net
В свои 50 лет актриса признается: «Мне бы хотелось перемотать назад свою жизнь, чтобы начать ее с большей уверенностью в себе. Мне кажется, многим женщинам не помешает повысить свою самооценку, чего я им от души желаю».
Джулия Робертс в фильме *Мексиканец*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Джулия Робертс | Фото: nv.ua и tele.ru
В последнее время Джулия Робертс снимается в кино нечасто. Она решила сменить темп жизни и больше времени уделять семье – ведь в 37 лет у нее родились долгожданные близнецы, к воспитанию которых актриса отнеслась очень серьезно. «С рождением детей жизнь стала медленнее, длиннее – потому что насыщеннее. Может быть, и поэтому тоже дети, которых я завела после 18 лет работы, расценивались именно как вознаграждение за эти 18 лет напряжения», – считает актриса.
Одна из самых высокооплачиваемых голливудских звезд | Фото: lady.tochka.net
Джулия Робертс | Фото: tele.ru
Ее дети не знают о том, что их мама – звезда мирового уровня, и не смотрят фильмы с ее участием, для них она хочет оставаться просто мамой: «Как-то мы все старались не заострять на моей профессии внимание детей… Мама – это мама. Я стараюсь оценивать себя здраво: как обычную женщину с необычным родом занятий. Во мне нет ничего выдающегося, это профессия выделяет меня курсивом».
Одна из самых высокооплачиваемых голливудских звезд | Фото: peoples.ru
Актриса с мужем, оператором Дэниэлом Модером | Фото: goodhouse.ru
Свое главное достижение она видит не в многомиллионных заработках и не во всемирной популярности. Актриса признается: «Роскошь для меня, да и вообще роскошь в современном мире, – это возможность делать то, что хочется, заниматься тем, чем хочется, жить по собственному выбору и желанию... Наверное, я по натуре дауншифтер. Не в смысле тот, кто довольствуется малым, а тот, кто не хочет добиваться, кто не признает категорию цели, кто позволяет себе роскошь не быть в курсе моды на что бы то ни было. Кто разделяет концепцию «антиотпуска» – помните, в «Поколении Икс» Дугласа Коупленда: работаешь год, зарабатываешь еще на год и год вообще ничего не делаешь – смолишь траву, путешествуешь по Индии. Это по мне».
Одна из самых красивых женщин планеты | Фото: lady.tochka.net
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