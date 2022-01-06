35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости
Считается, что еврейский народ — самый мудрый, так как истоки его познаний идут от самого Бога. О мудрости «детей Моисея» веками складывают легенды — и это совсем неспроста, их проницательности и остроумию действительно стоит поучиться.
У каждого народа — свое видение мира, и лучше всего это проявляется в пословицах и поговорках. А знакомясь с различными культурами, их менталитетом и чувством юмора, мы начинаем лучше понимать и свою.
Публикуем подборку остроумных и мудрых еврейских пословиц и поговорок.
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