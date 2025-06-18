Все факты об ушной сере

Каждого человека, растущего в нормальной семье, приучают мыть руки перед едой, умываться утром, регулярно подстригать ногти и конечно же – чистить уши. Ушная сера - вещество весьма специфическое и, как это странно не прозвучит, очень интересное. Выглядит данная субстанция не самым приятным и аппетитным образом, однако, несмотря на это, она выполняет важную функцию для поддержания организма в надлежащем состоянии.

1. Зачем она вообще нужна

2. Болото для микроба

3. Чрезмерное выделение

4. Мойдодыр не проходил

5. Как правильно чистить уши