Все факты об ушной сере

Каждого человека, растущего в нормальной семье, приучают мыть руки перед едой, умываться утром, регулярно подстригать ногти и конечно же – чистить уши. Ушная сера - вещество весьма специфическое и, как это странно не прозвучит, очень интересное. Выглядит данная субстанция не самым приятным и аппетитным образом, однако, несмотря на это, она выполняет важную функцию для поддержания организма в надлежащем состоянии.
1. Зачем она вообще нужна
Ушная сера – это вещество с вязкой, липкой консистенцией, выполняющее защитную функцию. Она необходима для того, чтобы предотвращать попадание в ухо грязи, пыли, воды. Но самое главное в том, что ушная сера не дает проникнуть через слуховое отверстие опасным бактериям и грибкам. Выделяется сера из почти 2 тысяч желез, которые генерируют порядка 20 мг серы в месяц.
2. Болото для микроба
Состоит ушная сера главным образом из лизозимов – антибактериального фермента, который в том числе используется в медицине. Искусственным способом данное вещество получают из белка куриных яиц. Лизозимы задерживают бактерии и даже способны уничтожать некоторые виды микробов. Принцип работы серы напоминает принцип работы липкой ловушки для мух. Консистенция и цвет ушной серы могут меняться в зависимости от генетических параметров отдельного человека.
3. Чрезмерное выделение
Железы, выделяющие в ушах ушную серу, относятся к аппокринному классу желез. Данный класс также отвечает за выделение пота. По этой причине любые сильные нагрузки и стрессы провоцируют ускоренное генерирование защитной субстанции. А это в свою очередь означает, что ее в ухе может стать в какой-то момент больше, чем нужно для поддержания здоровья человека.
4. Мойдодыр не проходил
Ушная сера – это одна из тех субстанций в организме, в отношении чистки которой не следует проявлять излишнего рвения. Удалять следует лишь небольшое количестве серы. Никогда не нужно пытаться вычистить всю серу из уха. Во-первых, кристально чистые уши – это опасно. Во-вторых, удалить всю ушную серу без медицинского оборудования не получится, более того, привычные ватные палочки лишь пропихнут ее глубже в ушной канал. А это в свою очередь может обернуться получением травмы.
5. Как правильно чистить уши
ЛОР-врачи не рекомендуют чистить уши при помощи ватных палочек по двум причинам. Во-первых, это не эффективно. Во-вторых, есть риск создать серную пробку в ухе. Лучше всего использовать для гигиенической процедуры соляной раствор, который закапывается в уши в количестве 2-3 капель. Впрочем, и этим способом стоит пользоваться, только если серы стало очень много. Все дело в том, что организм человека способен сам избавляться от излишков ушной серы. Медленно, но верно – это происходит постоянно. В первую очередь за счет движения челюстей во время еды или беседы.
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