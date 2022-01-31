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Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц


Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц

Чувственные фотографии советских девушек и женщин.

Эти фотографии такие близкие и такие далёкие одновременно. На них запечатлены простые советские женщины, наши мамы и бабушки, но как же они не похожи на современных гламурных барышень! Все девушки и женщины на фото прекрасны в своей естественной красоте и открыты, а в их глазах есть что-то особенное.

1. Естественная красота


Советские девушки в своей естественной красоте.

Советские девушки в своей естественной красоте.

 

2. Простая советская женщина


Работа, которая приносит настоящее удовольствие.

Работа, которая приносит настоящее удовольствие.

 

3. Эталон женской красоты


Киноактриса Марианна Вертинская в 1960-е годы.

Киноактриса Марианна Вертинская в 1960-е годы.

 

4. Обеденный перерыв


Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками.

Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками.

 

5. Долгожданный отдых


Девушка, которая доказывает, что красота не в безупречном макияже.

Девушка, которая доказывает, что красота не в безупречном макияже.

 

6. Красота в простоте


Актриса Маргарита Терехова в 1960-х годах.

Актриса Маргарита Терехова в 1960-х годах.

 

7. Девушка без прикрас


Светлый образ настоящей советской женщины.

Светлый образ настоящей советской женщины.

 

8. Сбор урожая помидоров


Сбор и сортировка урожая помидоров в подмосковном колхозе.

Сбор и сортировка урожая помидоров в подмосковном колхозе.

 

9. В ожидании автобуса


Фотография Эрвина Волкова, сделанная в 1965 году.

Фотография Эрвина Волкова, сделанная в 1965 году.

 

10. Вот такие были женщины в СССР...


Грудное вскармливание в СССР.

Грудное вскармливание в СССР.

 

11. Чувственная и притягательная женственность


Актриса Наталья Кустинская в 1960-е годы.

Актриса Наталья Кустинская в 1960-е годы.

 

12. «Эльбрус»


Покорители вершин.

Покорители вершин.

 

13. Пляж в Павловской роще


Девушки на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Девушки на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

14. Студентка, комсомолка, спортсменка...


Девушка сидит на камне, омываемом волнами.

Девушка сидит на камне, омываемом волнами.

 

15. Лариса Лужина


Известная киноактриса Лариса Лужина.

Известная киноактриса Лариса Лужина.

 

16. Светлана Савелова


Актриса Светлана Савелова в 1970-е годы.

Актриса Светлана Савелова в 1970-е годы.

 

17. Лариса Голубкина


Известная киноактриса Лариса Голубкина.

Известная киноактриса Лариса Голубкина.

 

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Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц

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Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современницПодписаться на мой Instagram
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